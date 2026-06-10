Mondiali, il New York Times all’attacco: “Un disastro”. E L’Equipe demolisce Infantino: “Il pupazzo di Trump”

I rapporti tra Trump e Infantino al centro di un duro attacco del New York Times che già boccia l’organizzazione della Coppa del Mondo e dalla Francia arriva un attacco durissimo

I Mondiali della discordia. L’edizione della Coppa del Mondo 2026 doveva rappresentare un fiore all’occhiello per la Fifa soprattutto per la presenza tra i tre paesi organizzatori degli Stati Uniti (insieme a Canada e Messico), invece le cose hanno preso subito una piega negativa e ora i rapporti tra il presidente Usa Trump e Gianni Infantino finiscono sotto la lente di ingrandimento del New York Times e de L’Equipe.

La bocciatura del New York Times: “I segnali c’erano”

Non è una sorpresa, le notizie che arrivano tutti giorni dagli Stati Uniti non sono la migliore immagine possibile inviata di un Mondiale di calcio. Le nazionali come quella dell’Uzbekistan e del Senegal che vengono perquisite come si trattasse di pericoli pubblici, l’arbitro somalo rimandato indietro perché tacciato di presunti e probabilmente inesistenti legami con il terrorismo, i visti dell’Iran arrivati in ritardo e per giunta parziali: è un Mondiale della divisione piuttosto che dell’unione.

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Secondo il New York Times però i segnali per prevedere quello che sarebbe successo erano tutti lì con la Fifa che ha semplicemente scelto di ignorarli. E nell’articolo firmato da Adam Crafton ci sono tutte le “briciole di pane” che Infantino avrebbe potuto seguire per prevedere i potenziali problemi: “Gli indizi per la Fifa c’erano a cominciare dal primo atto firmato da Trump come presidente il “Protecting American People Against Invasion”, ma anche quello sui divieti di viaggio o le richieste per 50 paesi di pagare fino a 15mila dollari per la richiesta di un visto. O sarebbe bastato ascoltare le parole di Trump sui somali e il suo “tornassero da dove sono venuti”.

La posizione della Fifa

La decisione di andare ancora una volta negli Stati Uniti con un Mondiale risponde alla volontà da parte della Fifa di fare breccia su un mercato che è potenzialmente ancora tutto da esplorare. L’edizione del 1994 non è stata il grimaldello per fare esplodere la “Soccer-mania” e Infantino ci ha voluto riprovare. Ma come spiega l’articolo del Times, la posizione assunta è stata sorprende: “La nuova posizione umile della Fifa è uno shock visto che Infantino ha sempre proiettato la sua organizzazione come una forza guaritrice con il suo motto “Il calcio unisce il mondo”. Ora invece la Fifa vuole che il Mondo creda di essere una piccola organizzazione, ospite delle nazioni organizzatrici, impotente di parlare a favore di chi vuole partecipare o assistere all’evento. Una situazione che ignora le regole base che la stessa Fifa ha sempre imposto ai paesi che ospitavano la Coppa del Mondo”.

Infantino pupazzo di Trump: l’attacco de L’Equipe

Se fino a qualche giorno fa, il caso visti dell’Iran sembrava essere solo una conseguenza della situazione geopolitica quanto accaduto nelle ultime 48 ore ha alzato il livello d’allarme. In particolare la decisione di non concedere l’ingresso all’arbitro somalo Artan è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E la copertina del quotidiano sportivo francese L’Equipe è esplicita con la foto del presidente Trump e Infantino nelle vesti di suo burattino: “Benvenuti negli Stati Uniti”, si legge nel titoli principale. La politica sull’immigrazione finisce nel mirino e soprattutto stavolta l’attacco al presidente della Fifa è fin troppo eloquente.