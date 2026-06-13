Mondiali, Turchia: la frecciata di Montella, il segreto di Calhanoglu e la decisione su Yildiz

Il talento della Juve dà forfait con l'Australia, il play ha chiesto informazioni ad Akanji, un club salta una gara pur di non perdersi il Mondiale

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Questo momento lo stanno aspettando da 24 anni, dopo lo storico terzo posto dei mondiali 2002: la Turchia è pronta per il debutto ai Mondiali, domattina (alle 6 italiane) affronterà l’Australia in una sfida che si sta già caricando di polemiche dopo le parole del ct dei Socceroos (“Siamo più esperti noi”). Montella deve rinunciare a Yildiz. Il talento della Juve spinge per giocare ma è reduce da un infortunio al polpaccio e non scende in campo da un mese (17 maggio, 90′ contro la Fiorentina) e non verrà rischiato.

La critica di Montella

Il ct turco prova ad allontanare la pressione: “Vogliamo rendere orgoglioso il nostro Paese. Abbiamo una squadra appassionata, sentiamo la responsabilità e sappiamo che milioni di persone ci sostengono e che ci sono grandi aspettative. Quando ho parlato con i giocatori, ho detto loro di giocare la partita e di essere rilassati, siamo sotto pressione, ma possiamo gestirla. Abbiamo giocatori che hanno disputato grandi partite sotto pressione. Far parte della nazionale è speciale, ma dico questo ai miei giocatori: non aver potuto partecipare per 24 anni non dipendeva da noi, non è stata colpa nostra, dovreste essere orgogliosi di essere qui dopo 24 anni. Giocate il vostro calcio e godetevi questi momenti”.

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Una frecciatina Montella la tira, però al Mondiale americano diviso su tre Paesi: “In Germania era tutto più semplice, la nostra posizione era ottima in termini di trasporti. Anche i tempi di viaggio erano al massimo di 2 ore, la situazione qui è molto diversa, ma dobbiamo adattarci. Torneremo alle 5 del mattino dopo la partita, non è facile per una persona della mia età abituarsi a questi orari, ma lo faremo”.

L’attesa di Calhanoglu

Le stelle saranno Arda Güler e Hakan Çalhanoğlu ed è proprio il play dell’Inter a dare fiducia: “Sì, è il momento che tutti aspettavano, soprattutto noi. Abbiamo atteso a lungo questo giorno, qui fa caldo, ma ci siamo abituati. Vogliamo giocare la nostra partita senza cercare scuse. In fin dei conti, ogni nazionale gioca con questo caldo e deve adattarsi. Ci siamo preparati al meglio per questa partita. Non sottovalutiamo nessuno. Sappiamo che sono una squadra fisicamente forte ma la nostra squadra è più talentuosa, più veloce e più dinamica. Quindi mostreremo anche la nostra forza.”

La fascia di capitano non gli pesa: “Ne sono orgoglioso. Ringrazio sempre i miei compagni di squadra per questo; mi aiutano in ogni modo. Ovviamente, questa è la prima Coppa del Mondo per tutti noi. Abbiamo già avuto esperienza agli Europei. Spero che rappresenteremo il nostro Paese ancora meglio in questo torneo rispetto a due anni fa. Speriamo di arrivare fino alla finale. Questo è il nostro obiettivo”. Çalhanoğlu ha parlato con il suo compagno di squadra dell’Inter, Akanji, che ha già affrontato l’Australia, e ha ricevuto da lui alcune informazioni sulla squadra australiana.

Lo sciopero singolare di un club australiano

Anche in Australia la sfida è molto sentita. Una squadra di calcio locale della zona est di Melbourne, Lo Swinburne FC, si è ritirato dalla partita di campionato che avrebbe dovuto giocare domenica 14 giugno, per non entrare in competizione con la nazionale australiana , impegnata contemporaneamente nella sua prima partita dei Mondiali contro la Turchia. Il club ha confermato il proprio ritiro dalla partita di Metro League 5 South East contro l’Old Scotch. L’incontro era in programma domenica alle 13:00 ora locale, un’ora prima del fischio d’inizio della partita del Gruppo D tra i Socceroos e la Turchia, come riportato dall’Herald Sun.

“A seguito di ampie consultazioni, una revisione interna e diverse vivaci discussioni, il club ha stabilito che chiedere ai giocatori di scegliere tra una partita della Metro League 5 e la partecipazione dei Socceroos a una Coppa del Mondo non è né ragionevole né nell’interesse nazionale“, si legge nel comunicato del club. Di fronte al rifiuto della Football Victoria (la lega che organizza le partite) di spostare gli incontri per evitare la concomitanza con la prima partita dell’Australia ai Mondiali, il club ha deciso di “prendere in mano la situazione”: «Pur riconoscendo la complessità della programmazione delle partite, restiamo fermi nella nostra convinzione che nessuna partita di calcio debba essere giocata contemporaneamente a una partita della nazionale australiana durante una Coppa del Mondo FIFA . Alcune cose sono semplicemente più importanti di tre punti», ha continuato il club nel suo comunicato, aggiungendo di accettare «tutte le conseguenze derivanti dalla nostra decisione».

Lo Swinburne FC presumibilmente perderà la gara a tavolino.