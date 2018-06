Mondiali, tutti i programmi per seguirli in tv

Meno di 24 ore ci dividono dall’inizio dei Mondiali di calcio. Mediaset, per la prima volta nella storia, si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva la visione dell’evento. Nonostante la mancata qualificazione dell’Italia alla Coppa del Mondo, c’è molta attesa per l’inizio della competizione, che si concluderà il 15 luglio.

Le 64 partite previste andranno in onda su Canale 5 e Italia 1, su Mediaset Extra (34) – parte delle quali con il commento della Gialappa’s band – e sul nuovo canale 20, inaugurato in occasione della semifinale di andata di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Al di là delle telecronache dei match, il network milanese ha previsto una copertura piuttosto massiccia della manifestazione. Si inizierà alle 8 del mattino su Mediaset Extra con il programma “Buongiorno Mosca”, condotto da Dario Donato. Su Italia 1, alle 11.15, appuntamento con “Casa Russia”, presentato da Monica Bertini. A seguire, dalle 13 Mikaela Calcagno sarà alla guida di “Sport Mediaset”. Prima e dopo le partite, Giorgia Rossi terrà compagnia al pubblico con “Mondiali Mediaset Live”.

In serata, al termine delle partite in prima serata su Canale 5, da venerdì 15 giugno alle 22, il primo canale di Mediaset proporrà“Balalaika”: padroni di casa Nicola Savino e Ilary Blasi, affiancati da Diego Abatantuono, il Mago Forrest e la Gialappa’s Band. In collegamento con lo studio un’inviata speciale, Belen Rodriguez.

Su Italia 1, subito dopo i match in prima serata sul secondo canale della tv commerciale, alle 22 spazio a “Tiki Taka Mondiale”, con Pierluigi Pardo al timone e la partecipazione di Andrea Pucci. Il programma di intrattenimento sportivo prende il via oggi eccezionalmente alle 21.15 con ospite eccezionale Massimiliano Allegri.

VIRGILIO SPORT | 13-06-2018 14:20