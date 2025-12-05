Mondiali, tutto sul sorteggio, orari, possibili rivali dell'Italia e lo show: da Bocelli ai Village People

Oggi al Kennedy Center di Washington l'evento organizzato dalla Fifa: dalla curiosità per i gironi ai tanti vip presenti negli States

Si avvicinano i Mondiali del 2026. È il giorno del sorteggio che definirà la composizione dei gironi della kermesse organizzata dalla FIFA di Gianni Infantino negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In attesa dell’esito dei playoff di marzo, con l’Italia impegnata in semifinale il 26 marzo con l’Irlanda del Nord, cresce la curiosità per l’evento in scena oggi a Washington, davanti alle telecamere di tutto il mondo, a grandi ex calciatori e a personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

A fare da cornice al sorteggio dei gironi dei Mondiali del 2026 sarà il Kennedy Center di Washington, scenario già al centro di polemiche negli Stati Uniti e nel mondo in seguito alla scelta del presidente Donald Trump: sarebbe stato trasformato da istituzione apartitica per la promozione della cultura in strumento di propaganda della propria agenda anti woke e non solo. Dalle ore 18 (ora italiana), però, parola al calcio, prima di lasciare spazio al campo tra giugno e luglio del prossimo anno. In Italia, diretta tv su RAI 2, DAZN e Sky Sport 24, con live streaming su Sky Go, Now e FIFA+. Il calendario dei gironi verrà reso noto domani, sabato 6 dicembre.

Italia in quarta fascia all’alba del sorteggio dei gironi, con la nazionale di Gattuso che rischia concretamente un girone di ferro in caso di qualificazione a marzo. Non ci saranno gruppi con più di due nazionali Uefa, così come le prime quattro nazionali del ranking mondiale non avranno lo stesso percorso. Infatti, la Spagna di De La Fuente, campione d’Europa in carica, sarà sicuramente dalla parte opposta del tabellone rispetto all’Argentina campione del mondo. Percorso diverso anche per Francia e Inghilterra, le finaliste dei due confronti vinti da Furie Rosse e Albiceleste. Il tutto per provare a rendere più equilibrato e competitivo il torneo.

L’Italia, qualora superasse l’ostacolo playoff, conoscerebbe già i suoi avversari: essendo stata inserita in quarta fascia, la nazionale di Gattuso potrebbe pescare una del gruppo delle grandi favorite, nel quale va inserito anche il Brasile di Carlo Ancelotti, senza dimenticare l’ultimo Portogallo di Cristiano Ronaldo. Un sorteggio benevolo potrebbe accoppiare gli Azzurri con una tra Olanda e Belgio.

Pericoli anche in seconda fascia per Donnarumma e compagni: spaventa il Marocco, cresciuto tantissimo dal Qatar ad oggi, mentre rappresenterebbero dei clienti non facili Croazia, Senegal e Svizzera, che ha eliminato l’Italia agli ottavi di Euro 2024. Poi c’è la Colombia, oltre ad Austria, Australia, Corea del Sud e Iran. In terza fascia, invece, si punta ad evitare Norvegia e Scozia. Sì, ancora la Norvegia di Haaland. Più abbordabili sarebbero le varie Algeria, Arabia Saudita, Panama, Qatar, Sudafrica e Uzbekistan.

Un Mondiale attesissimo, che si giocherà nell’intero subcontinente nordamericano: gli Stati Uniti ospiteranno fino a 78 partite in 11 città, mentre Canada e Messico si divideranno altri 13 appuntamenti ciascuno. Dopo due edizioni particolarmente difficili, anche rispetto al tema dei diritti umani, la FIFA si prepara a regalare spettacolo insieme alle 48 partecipanti.

L’inno affidato ai Village People, c’è anche Bocelli. Tutte le star presenti

L’inno d’apertura dei Mondiali del 2026 è stato affidato agli iconici Village People, colonna sonora dell’ultima campagna presidenziale di Donald Trump. Un chiaro segnale in partenza. Non è escluso, peraltro, che il numero uno della Casa Bianca possa invitare Gianni Infantino a ballare sulle note di YMCA, come anticipano anche tanti media americani.

Poi, sul palco, toccherà al maestro Andrea Bocelli, prima di lasciare spazio a Nicole Scherzinger e Robbie Williams. A condurre la cerimonia, presso il Kennedy Center, saranno il comico afroamericano Kevin Hart, la modella Heidi Klum e l’attore Danny Ramirez. A guidare il sorteggio, invece, sarà l’ex capitano del Manchester United Rio Ferdinand, insieme a Samantha Johnson.

Non mancano di certo le leggende dello sport statunitense: dal campione canadese di hockey Wayne Gretzky all’iconico cestista Shaquille O’Neal, fino ad arrivare a una stella del football americano come Tom Brady e ad un fuoriclasse del baseball quale Aaron Judge. Tanti gli italiani presenti, accompagnati da molte leggende della nostra Serie A: da Roberto Baggio a Francesco Totti, passando per Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Marco Materazzi e Vincent Candela, fino ad arrivare al ct della Turchia Vincenzo Montella. Ci sono gli ambasciatori Cafu e Zinedine Zidane, così come Gabriel Omar Batistuta.