Mondiali U.20; debutto ok per Cile e Paraguay, ora tocca all’Italia, ecco le speranze degli azzurrini

Vittorie nel recupero per Cile e Paraguay nella prima giornata del Mondiale U20. Stasera il debutto dell'Italia di Nunziata contro l'Australia

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

È iniziato in Cile il Mondiale U20. Nella scorsa notte italiana, si sono giocatore le prime partite del torneo in terra sudamericana. Ad aprire le danze, la vittoria dell’Ucraina ai danni della Corea del Sud, semifinalista battuta dall’Italia nella scorsa edizione in Argentina. Primi tre punti per il Giappone, che batte i pari età dell’Egitto. In attesa del debutto degli Azzurrini, vincono anche Paraguay e Cile.

Mondiali U20: vittoria nel recupero per il Paraguay

L’Ucraina risolve la pratica dopo appena 16 minuti, quando già si ritrova sul doppio vantaggio grazie ai gol di Synchuk e Psychur. Nel finale, Myeong-jun prova a riaprire la sfida per la Corea del Sud, ma è troppo tardi: 2-1 il risultato finale. Sempre nel girone B, vince anche il Paraguay, non senza soffrire nella sfida contro Panama. Passano in vantaggio i centroamericani con la rete dopo cinque minuti di Krug. Il Paraguay trova la rete del pareggio prima della fine del primo tempo con Maidana. Sudamericani che nella ripresa entrano con un piglio diverso e si portano avanti con la rete di Enso Gonzalez, ma al 76′ arriva il pareggio di Herbert. Quando tutto sembrava fissato sul pareggio, Caballero al 94′ trova la zampata che regala la vittoria al Paraguay per 3-2.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Partita folle del Cile. Troppo Giappone per l’Egitto

Girone A che si è aperto con la vittoria del Giappone contro l’Egitto. Un gol per tempo per i nipponici per conquistare i primi tre punti del torneo: Ichihara su rigore al 29′ porta avanti i suoi, mentre Ishii al 48′ firma la rete che chiude fissa il risultato sul 2-0. Si mette in coda il Cile, con un’altra partita folle. Succede tutto nel secondo tempo nella sfida contro la Nuova Zelanda. Nel miglior momento degli oceanici, che avevano sofferto nella prima frazione, Millan sblocca la partita per il Cile al 54′. La Nuova Zelanda non riesce a reagire, i sudamericani sfiorano il raddoppio ma non chiudono e concedono agli avversari un rigore all’85’: sul dischetto si presenta il neo entrato Walker e porta il risultato sul pareggio. Nel finale, il Cile attacca a testa bassa e al 97′ Gargues firma il gol vittoria: 2-1 il risultato finale.

Oggi l’esordio dell’Italia: le ambizioni degli Azzurrini

Oggi toccherà all’Italia U20 scendere in campo per l’esordio: alle 22 italiane la sfida contro i pari età dell’Australia. Dopo la finale persa contro l’Uruguay nella scorsa edizione, gli Azzurrini arrivano in Cile con un carico di aspettative importanti. Nonostante Nunziata debba fare a meno di tanti big, come Pio Esposito, ieri in gol in Serie A per la prima volta, Camarda e Bartesaghi. Il talento comunque non manca nella squadra del ct, che ha commentato così l’inizio del Mondiale: “In pochi giorni dobbiamo diventare squadra. Intensità, gioco e unità di intenti: sono aspetti fondamentali per affrontare un Mondiale. Quella di due anni fa è stata un’esperienza che ci ricorderemo per tutta la vita. L’alchimia nata fuori dal campo è stata la nostra forza”.

Occhi puntati su Andrea Natali (PSV) ed Emanuel Benjamin (Real Madrid), entrambi protagonisti della vittoria dell’Europeo U17. Ma il leader tecnico della squadra sarà Mattia Liberali. Il trequartista classe 2007 ha incantato con le giovanili del Milan, ha esordito in Serie A e in C con il Milan Futuro. I rossoneri però hanno deciso di cederlo nella scorsa estate e Liberali si è trasferito al Catanzaro. A centrocampo spicca Mattia Mannini, scuola Roma in prestito alla Juve Stabia.