Mondiali U.20, Italdonne che impresa: battuta la Cina ai rigori dopo una papera del portiere, è ai quarti

Le azzurrine di Matteucci centrano l'obiettivo: decisivo l'errore di Chenyu Li all’ultimo penalty calciato dopo l'1-1 di regolamentari e supplementari, ora c'è la Corea del Sud

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L’Italia femminile è la prime otto al mondo. Le azzurrine di Matteucci hanno centrato i quarti ai Mondiali in Polonia battendo ai rigori la Cina per 6-5 dopo che si erano chiusi sull’1-1 regolamentari e supplementari. Nessun errore dal dischetto per l’Italia, decisivo quello di Chenyu Li all’ultimo rigore calciato. Premiata Maya Cherubini come mvp della gara. Ai quarti di finale l’Italia troverà la Corea del Sud. L’appuntamento è per sabato alle ore 15, sempre a Sosnowiec.

La gioia di Matteucci

Entuasiasta il tecnico Matteucci che non poteva festeggiare meglio il suo compleanno: “Le ragazze hanno ritrovato alla ‘lotteria’ dal dischetto quella serenità che avevano a inizio match. A tutte le protagoniste in campo vanno fatti i complimenti per quanto dimostrato. Non è solo da oggi, ma da almeno venti giorni che queste ragazze mi stanno facendo uno straordinario regalo con la loro abnegazione e la voglia di esserci. Arrivare a questo punto della competizione è un vero orgoglio”.

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L’errore del portiere

Partenza sprint dell’Italia e al 34’ ecco arrivare il meritato vantaggio: Galli scappa sulla sinistra e mette in mezzo un cross che il portiere cinese respinge colpevolmente verso il centro dell’area dove Appiah si fa trovare pronta per il facile appoggio dell’1-0. Le Azzurrine sembravano in controllo della gara nonostante la pressione cinese; poi un errore difensivo ha rimesso in carreggiata le avversarie al 28’ della ripresa, con il pareggio siglato da Wang su un traversone calciato senza nemmeno troppe pretese che però Belli smanaccia male, regalando di fatto l’1-1.

Da qui alla fine è stata una battaglia: si va ai supplementari ed è una sofferenza con le azzurre incapaci di reagire ma il risultato non cambia. Si va ai rigori. Cherubini, Ventriglia, Zamboni, Bressan e Langella sono glaciali dagli undici metri ed alla fine è festa azzurra. Con le orientali va sempre bene e ora c’è la Corea.

Il tabellino di Italia-Cina

Italia-Cina 6-5 d.t.r. (1-0 pt; 1-1 st; 1-1 pts; 1-1sts)

ITALIA: Belli; Venturelli, Bressan, Gallo; Consolini (1’sts Cocino), Catena, Cherubini, Fadda (36’st Langella), Galli (36’st Tosello); Appiah (1’st Ventriglia), Pellegrino Cimò (23’st Zamboni). A disp.: Di Nallo, Tornaghi, Lombardi, Testa, Sciabica. All.: Matteucci

CINA: Liu; Wang, Zeng, Huang, Li; Xue (40’st Xiao), Song (23’st Chen Z.); Chen R., Yu X. (12’st Yu J.), Luo (1’st Ye); Zhou. A disp.: Guo, Hou, Yuan, Ouyang, Lu, Mao. All.: Wang

Arbitro: Pennington (USA). Assistenti: Mullen (USA) e Kerr-Wilson (JAM). IV Ufficiale: Fernandez (URU)

Reti: 34’pt Appiah, 28’st Wang

Note – Recupero: 1’pt, 3’st, 1’sts. Ammonite Xue, Bressan e Chen