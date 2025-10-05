Mondiali Under 20, Italia ko con l’Argentina ma passa, Brasile eliminato

Gli azzurrini strappano il pass per il turno successivo pur perdendo contro l'Albiceleste. Tutti i risultati e i verdetti della manifestazione

Si chiude la fase a gironi dei Mondiali Under 20 in Cile con due verdetti pesanti: l’Italia di Carmine Nunziata perde di misura contro l’Argentina ma centra comunque la qualificazione agli ottavi di finale, mentre il Brasile, campione sudamericano in carica, saluta clamorosamente la competizione al primo turno. A Valparaíso, davanti a un pubblico gremito, l’Albiceleste si conferma una delle favorite per il titolo, ma gli azzurrini ci sono ancora nonostante tutto.

L’Argentina vince e chiude a punteggio pieno

Allo stadio Elías Figueroa Brander di Valparaíso, l’Argentina ha battuto l’Italia per 1-0 grazie a un gol spettacolare di Dylan Gorosito al 78’, subentrato nella ripresa e autore di una serpentina personale conclusa con un rasoterra vincente. Gli uomini di Diego Placente hanno chiuso così il girone D con 9 punti in tre gare, ribadendo la propria candidatura al titolo mondiale. Gli azzurri, campioni d’Europa lo scorso luglio, hanno invece disputato un buon primo tempo, con un gol di Riccio annullato dal VAR per un fallo di Verde, ma hanno pagato un calo nella ripresa.

Buona Italia, sconfitta indolore e qualificazione centrata

Per gli Azzurrini si tratta di un ko indolore. Con 4 punti conquistati (una vittoria, un pareggio e una sconfitta), l’Italia chiude al secondo posto nel gruppo D, alle spalle dell’Argentina e davanti ad Australia (3 punti) e Cuba (1). La squadra di Nunziata ha mostrato personalità, soprattutto nei primi 45 minuti, mettendo in difficoltà gli argentini con ritmo e organizzazione difensiva. Ora l’Italia affronterà la prima classificata del gruppo E – che al momento vede in corsa Stati Uniti, Francia e Sudafrica – negli ottavi di finale in programma il 9 ottobre alle 21:30 (ora italiana).

Brasile eliminato: la grande delusione del torneo

Il grande colpo di scena del Mondiale arriva dal gruppo C, dove il Brasile è stato eliminato per la prima volta nella storia della competizione già nella fase a gironi. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Messico all’esordio, la Seleção ha perso 2-1 con il Marocco e infine 1-0 contro la Spagna, con gol decisivo di Iker Bravo a inizio ripresa. Solo un punto in tre partite per la squadra di Ramón Menezes, che aveva vinto l’ultimo campionato sudamericano ma non è riuscita a replicare il successo internazionale.

Criticato l’allenatore, già reduce da risultati deludenti anche alle Olimpiadi e al Mondiale 2023. A qualificarsi nel gruppo C sono stati Messico e Marocco, mentre la Spagna resta in corsa come una delle migliori terze. Un problema, se vogliamo, anche per Carlo Ancelotti chiamato a risollevare le sorti dei Pentacampeões.

Le classifiche aggiornate con gli ultimi risultati

Procediamo ora col riepilogo della giornata e i relativi verdetti (in due gironi ancora parziali) con le classifiche aggiornate:

GRUPPO A

Giappone-Egitto 2-0

Cile-Nuova Zelanda 2-1

Cile-Giappone 0-2

Egitto-Nuova Zelanda 1-2

Nuova Zelanda-Giappone 0-3

Egitto-Cile 2-1

Classifica: Giappone 9, Cile 3, Egitto 3, Nuova Zelanda 3

GRUPPO B

Paraguay-Panama 3-2

Corea del Sud-Ucraina 1-2

Corea del Sud-Paraguay 0-0

Panama-Ucraina 1-1

Ucraina-Paraguay 2-1

Panama-Corea del Sud 1-2

Classifica: Ucraina 7, Paraguay 4, Corea del Sud 4, Panama 1

GRUPPO C

Marocco-Spagna 2-0

Brasile-Messico 2-2

Brasile-Marocco 1-2

Spagna-Messico 2-2

Messico-Marocco 1-0

Spagna-Brasile 1-0

Classifica: Marocco 6, Messico 5, Spagna 4, Brasile 1

GRUPPO D

Cuba-Argentina 1-3

Italia-Australia 1-0

Argentina-Australia 4-1

Italia-Cuba 2-2

Argentina-Italia 1-0

Australia-Cuba 3-1

Classifica: Argentina 9, Italia 4, Australia 3, Cuba 1

GRUPPO E

Stati Uniti-Nuova Caledonia 9-1

Francia-Sudafrica 2-1

Stati Uniti-Francia 3-0

Sudafrica-Nuova Caledonia 5-0

Sudafrica-Stati Uniti (si gioca oggi)

Nuova Caledonia-Francia (si gioca oggi)

Classifica: Stati Uniti 6, Sudafrica 3, Francia 3, Nuova Caledonia 0

GRUPPO F

Norvegia-Nigeria 1-0

Colombia-Arabia Saudita 1-0

Colombia-Norvegia 0-0

Nigeria-Arabia Saudita 3-2

Nigeria-Colombia (si gioca domani)

Arabia Saudita-Norvegia (si gioca domani)

Classifica: Colombia 4, Norvegia 4, Nigeria 3, Arabia Saudita 0