Mondiali Under 20 Italia beffata dal Football Video Support, due rigori salvano Cuba. Risultati e classifiche

Gli azzurrini pareggiano 2-2 e si giocheranno la qualificazione contro l'Argentina che ha battuto l'Australia 4-1, auriverde ko contro il Marocco

La Fvs, Football Video Support, condanna l’Italia al pari per 2-2 con Cuba nella seconda giornata dei Mondiali U.20. Avanti per 2-0 e con la gara che sembrava in pugno gli azzurrini sono prima rimasti in 10 per il doppio giallo all’interista Iddrissou e poi sono stati beffati da due rigori non visti dall’arbitro e rilevati solo dopo il Var a chiamata utilizzato dai cubani. Decisiva per il passaggio del turno sarà ora la gara con l’Argentina che si giocherà nella notte tra sabato e domenica.

La beffa con Cuba

Natali aveva sbloccato la gara per l’Italia dopo 15′ e alla mezzorro Iddrissou sembrava aver messo la gara in ghiaccio con un gol di potenza su assist di Carna. Poco prima dell’intervallo, però, è proprio Iddrissou – a commettere un fallo da giallo: era già ammonito e scatta il rosso. La gara cambia nella ripresa. Su due contatti non sanzionati dall’arbitro Aragon Cuba chiede la revisione. E ottiene il rigore in entrambi i casi: al 68′ per una sbracciata di Natali su Campos e all’87′ quando Corradi è ingenuo a spingere Reinoso. Camejo trasforma dagli undici metri entrambe le volte e la partita finisce 2-2.

Il Brasile ko con il Marocco

Grossa sorpresa a Santiago dove il Brasile perde 2-1 col Marocco, rendendo ancora più difficile la qualificazione alla fase successiva del torneo. Gli africani hanno segnato entrambi i gol nella vittoria nel secondo tempo, con Othmane Maamma, autore di una splendida rovesciata in vero stile Bebeto, un gol da playstation e Zabiri. Yago, con un rigore, ha accorciato le distanze per il Brasile. Nell’ultimo turno della fase a gironi, il Brasile deve battere la Spagna e sperare in un passo falso del Messico per assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale mentre il Marocco è aritmeticamente qualificato.

Vittoria sofferta per l’Argentina, le classifiche

Vittoria per 4-1 dell’Argentina sull’Australia ma è stata più dura di quanto dica il punteggio, con due gol nei minuti di recupero. L’Albiceleste è già qualificata ma vuole arrivare prima nel girone, per questo non farà regali agli azzurrini nella terza partita.

Queste le classifiche dei Mondiali Under 20

Gruppo A: Giappone 6, Cile 3, Nuova Zelanda 3, Egitto 0

Gruppo B: Ucraina e Paraguay 4, Panama e Corea del Sud 1

Gruppo C: Marocco 6, Messico 2, Brasile e Spagna 1

Gruppo D: Argentina 6, Italia 4, Cuba 1, Australia 0

Gruppo E: Usa e Francia 3, Sudafrica e Nuova Caledonia 0

Gruppo F: Colombia e Norvegia, Arabia Saudita e Nigeria 0