Mondiali Under 20, tutta l’attenzione per Doualla ma la “medaglia sicura” è un’altra: Succo a caccia di rivincite

A Eugene al via i Mondiali di atletica leggere Under 20, l’Italia schiera una squadra di grandi ambizioni e punta a superare il record di tre medaglie in una singola edizione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia del futuro va in scena a Eugene dove oggi cominciano i Mondiali Under 20 di atletica leggera. Un’edizione che per i colori azzurri potrebbe avere un sapore molto speciale visto che in gara ci sono alcune delle migliori promesse della pista italiana. L’attenzione è tutta su Kelly Doualla ma la “medaglia sicura” è rappresentata dalla marciatrice Serena Di Fabio e non bisogna dimenticare neanche l’ostacolista Alessia Succo.

Di Fabio a caccia della medaglia d’oro

Tutti parlano (come giusto che sia, ndr) di Kelly Doualla ma pensando al presente e al gradino più alto del podio ai Mondiali Under 20 di Eugene c’è un altro nome da tenere in considerazione ed è quello di Serena Di Fabio. La 18enne abruzzese forse è meno conosciuta rispetto alla sprinter ma arriva al grande appuntamento con il ruolo di favorita. Il suo 20’42”74 segnato un mese fa a Caorle per i campionati italiani di categoria infatti le vale il primato europeo Under 20 e la migliore prestazione al mondo, nelle liste la prima inseguitrice come tempo di accredito è la francese Le Roch che paga quasi un minuto. E dalla marcia potrebbero arrivare anche altri risultati importanti in ambito femminile con Beatrice Palmonari ma anche in quello maschile con Alessio Coppola e Nicolò Vidal.

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Tutti gli sguardi su Kelly Doualla

La grande promessa dell’atletica italiana però continua a essere Kelly Doualla. La sprinter azzurra, dopo un avvio di stagione cauto, ha cominciato a spingere forte agli Europei di Rieti che ha vinto con il tempo di 11”14. Per salire sul podio però bisogna battere una concorrenza agguerrita e molto veloce e provare ancora una volta a ritoccare il record europeo di categoria. Vale ovviamente la pena ricordare che la sprinter lombarda arriva ai Mondiali decisamente sotto età visto che compirà 17 anni soltanto il prossimo mese di novembre. L’atleta da battere nei 100 (ma anche nei 200 metri) è la giamaicana Shanoya Douglas (a settembre 19 anni) che vanta il miglior tempo stagionale con 10”98. Ma a precedere Kelly ci sono anche le americana Mia e Mariah Maxwell, la guyanese Athaleyha Hickinson, la cinese Chen e la svizzera Xenia Buri. Kelly per cercare di salire sul podio dovrà andare a caccia di un altro clamoroso record.

Succo cerca rivincita, Inzoli ci prova

Discorso per certi versi simili quello che riguarda Alessia Succo. L’ostacolista piemontese è diventata la più giovane italiana di sempre a prendere parte a un evento della Diamond League con la sua partecipazione al Golden Gala ma non è riuscita a centrare la vittoria agli Europei di Rieti dove arrivava da grande favorita. Ora va a caccia di rivincite ma così come per Doualla, per salire sul podio bisogna provare a migliorare e forse anche sensibilmente il record personale di 13”24 che ora la vede come settimo tempo di iscrizione. Per il podio l’Italia spera anche in Daniele Inzoli, grande talento emergente. E tra gli atleti da tenere d’occhio ci sono anche Francesco Crotti nel triplo, Francesco D’Angelo del disco, Pietro Villa nel giavellotto e Anita Nalesso nel peso. Ma se la squadra azzurra vuole provare a battere il record di tre medaglie in una singola edizione una mano deve arrivare dalle staffette in particolare dalla 4×100 femminile e dalla 4×100 mista.

Mercoledì 5 agosto

19:00 – Eptathlon (100hs): Rita Manfredini

– Rita Manfredini 19:22 – Staffetta 4x400m Mista (Batterie) : Italia

– : Italia 19:54 – 100m Donne (Batterie) : Kelly Ann Doualla Edimo, Carlotta Suppini

– : Kelly Ann Doualla Edimo, Carlotta Suppini 20:44 – 100m Uomini (Batterie) : Edwin Fermin Galvan, Daniele Orlando, Leonardo Pratali

– : Edwin Fermin Galvan, Daniele Orlando, Leonardo Pratali 21:35 – 800m Uomini (Batterie) : Valerio Ciaramella

– : Valerio Ciaramella 22:25 – 800m Donne (Batterie) : Caterina Caligiana, Giulia Macchi

– : Caterina Caligiana, Giulia Macchi 04:55 (Notte) – 5000m Donne (FINALE) : Sofia Ferrari, Mimosa Miari Fulcis

– : Sofia Ferrari, Mimosa Miari Fulcis 05:22 (Notte) – 5000m Uomini (FINALE) : Alessandro Santangelo

– : Alessandro Santangelo 05:50 (Notte) – Staffetta 4x400m Mista (FINALE): (Ev. Italia)

Giovedì 6 agosto

19:02 – 400m Ostacoli Donne (Batterie) : Sofia Copiello, Benedetta Falleti

– : Sofia Copiello, Benedetta Falleti 19:45 – 400m Ostacoli Uomini (Batterie) : Tommaso Ardizzone, Diego Mancini

– : Tommaso Ardizzone, Diego Mancini 20:05 – Salto in Alto Uomini (Qualificazioni) : Alberto Marzola, Iacopo Storai

– : Alberto Marzola, Iacopo Storai 20:37 – Staffetta 4x100m Mista (Batterie) : Italia

– : Italia 20:50 – Salto Triplo Uomini (Qualificazioni) : Francesco Efeosa Crotti, Marco Mangani

– : Francesco Efeosa Crotti, Marco Mangani 20:55 – 400m Donne (Batterie) : Matilde Abelli, Laura Frattaroli

– : Matilde Abelli, Laura Frattaroli 21:40 – 400m Uomini (Batterie) : Riccardo Fumagalli, Francesco Miorini

– : Riccardo Fumagalli, Francesco Miorini 03:05 (Notte) – 100m Donne (Semifinali) & Salto con l’Asta Uomini (Qualificazioni) : Leonardo Scalon

– & : Leonardo Scalon 03:28 (Notte) – 100m Uomini (Semifinali)

– 05:35 (Notte) – 100m Donne (FINALE) : (Ev. Doualla / Suppini)

– : (Ev. Doualla / Suppini) 05:50 (Notte) – 100m Uomini (FINALE): (Ev. Galvan / Orlando / Pratali)

Venerdì 7 agosto

19:00 – Decathlon (100m): Matteo Sorci

– Matteo Sorci 19:30 – 100m Ostacoli Donne (Batterie) : Alessia Succo, Veronica Cioccoloni

– : Alessia Succo, Veronica Cioccoloni 20:05 – Salto in Alto Donne (Qualificazioni) : Sophie Barbagallo

– : Sophie Barbagallo 20:20 – 110m Ostacoli Uomini (Batterie) : Alberico Ghedina, Filippo Vedana

– : Alberico Ghedina, Filippo Vedana 21:15 – 200m Donne (Batterie) : Margherita Castellani, Elisa Valensin

– : Margherita Castellani, Elisa Valensin 21:43 – Salto in Lungo Uomini (Qualificazioni) : Daniele Leonardo Inzoli

– : Daniele Leonardo Inzoli 22:10 – 200m Uomini (Batterie) : Diego Nappi, Luca Castellazzi, Leo Oumar Domenis

– : Diego Nappi, Luca Castellazzi, Leo Oumar Domenis 02:15 (Notte) – 100m Ostacoli Donne (Semifinali) : (Ev. Succo / Cioccoloni)

– : (Ev. Succo / Cioccoloni) 02:40 (Notte) – 110m Ostacoli Uomini (Semifinali) : (Ev. Ghedina / Vedana)

– : (Ev. Ghedina / Vedana) 03:55 (Notte) – 200m Donne (Semifinali)

– 04:18 (Notte) – 200m Uomini (Semifinali)

– 05:05 (Notte) – 400m Donne (Semifinali)

– 05:53 (Notte) – 400m Uomini (Semifinali)

Sabato 8 agosto

19:25 – Marcia 5000m Uomini (FINALE) : Alessio Coppola, Nicolò Vidal

– : Alessio Coppola, Nicolò Vidal 20:00 – Marcia 5000m Donne (FINALE) : Serena Di Fabio, Beatrice Palmonari

– : Serena Di Fabio, Beatrice Palmonari 20:40 – Staffetta 4x400m Donne (Batterie) : Italia

– : Italia 21:10 – Staffetta 4x400m Uomini (Batterie) : Italia

– : Italia 21:40 – Staffetta 4x100m Donne (Batterie) : Italia

– : Italia 22:10 – Staffetta 4x100m Uomini (Batterie) : Italia

– : Italia 03:05 (Notte) – Salto in Alto Uomini (FINALE) : (Ev. Marzola / Storai)

– : (Ev. Marzola / Storai) 04:08 (Notte) – 800m Uomini (FINALE) : (Ev. Ciaramella)

– : (Ev. Ciaramella) 04:10 (Notte) – Salto in Lungo Uomini (FINALE) : (Ev. Inzoli)

– : (Ev. Inzoli) 04:45 (Notte) – 100m Ostacoli Donne (FINALE) : (Ev. Succo / Cioccoloni)

– : (Ev. Succo / Cioccoloni) 05:50 (Notte) – 200m Donne e Uomini (FINALI): (Ev. Nappi / Castellani / Valensin / Castellazzi)

Domenica 9 agosto (Sessione Unica di Finali)