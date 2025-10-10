Mondiali Under 20: chi è Cremaschi, il talento del Parma che ha asfaltato l'Italia forgiato da Messi e Pulisic

Il capitano degli Stati Uniti ha spazzato via l'undici di Nunziata con una doppietta: l'ascesa nell'Inter Miami e perché non ha ancora esordito in Serie A col Parma

Vent’anni e un talento forgiato da maestri d’eccezione: Messi e Pulisic. Benjamin Cremaschi è la stellina degli Stati Uniti che ha affondato l’Italia al Mondiale Under 20 in Cile e non tutti sanno che gioca col Parma, dov’è arrivato in prestito dall’Inter Miami.

Mondiali Under 20, super Cremaschi asfalta l’Italia

Tre gol e due assist all’esordio nella competizione contro la Nuova Caledonia, travolta 9-1. Doppietta nel 3-0 all’Italia di Carmine Nunziata agli ottavi di finale.

Con cinque sigilli Cremaschi non solo è balzato in vetta alla classifica marcatori del torneo Under 20 mettendo la freccia sull’argentino Sarco e sul francese Michel, ma il capitano degli Usa ha catturato pure le attenzioni dei top club, che ne seguono con attenzione la crescita.

Chi è Benjamin, allievo di Messi all’Inter Miami

Classe 2005, è nato a Miami da argentini emigrati negli States per lavoro. Cresciuto nel Key Biscayne, all’età di 14 anni è passato alla Weston Academy prima di entrare a far parte nel settore giovanile dell’Inter Miami.

Era il 2021 e l’ascesa nel club di David Bechkam è stata immediata. Già, perché nonostante i 20 anni, Cremaschi ha già collezionato 72 presenze, 7 gol e altrettanti assist in MLS con gli Aironi. La sua formazione è stata favorita senza dubbio dai preziosi suggerimenti ricevuti da campionissimi del calibro Leo Messi, Luis Suarez, Busquets e Jordi Alba, con cui ha vinto una Leagues Cup.

Anche Pulisic è un suo ‘maestro’

A differenza di quanto successo per l’Italia Under 20, che non ha potuto contare sui suoi elementi di punta finendo così anzitempo il suo cammino al Mondiale, Cremaschi ha partecipato eccome alla spedizione in Cile.

Ma il talento preso dal Parma vanta anche tre presenze nella nazionale maggiore di Stati Uniti, il cui leader e trascinatore è Pulisic, stella del Milan di Max Allegri. Insomma, tra Messi e l’ex Chelsea, Benjamin ha avuto la fortuna di essere forgiato da due top player.

Perché nel Parma non ha ancora giocato

L’ultima partita americana il primo settembre nel ko per 3-0 contro i Seattle Sounders, poi il trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Parma.

Di fatto, Cremaschi non ha avuto neppure il tempo di ambientarsi: dopo le due panchine contro Cagliari e Cremonese, la risposta alla convocazione della nazionale Under 20, che gli ha precluso la possibilità di accumulare i primi minuti nella massima serie italiana. Ma c’è da scommettere che al rientro dal Mondiale Carlos Cuesta sarà pronto a lanciarlo in campo. I tifosi ducali non vedono l’ora.