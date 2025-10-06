Mondiali Under 20, Italia: ecco l’avversaria agli ottavi, risultati, classifiche e tutti gli accoppiamenti

Terminate le ultime partite della fase a gironi, è tempo di ottavi di finale in Cile: ecco l'avversaria della squadra del ct Nunziata

Tutto pronto in Cile per la fase a eliminazione diretta del Mondiale U20. Nella scorsa notte italiana si sono giocate anche le ultime partite dei gironi che hanno decretato ufficialmente tutte le partecipanti alla fase a eliminazione diretta. A sorpresa non ci sarà il Brasile, ultimo nel suo girone, mentre ci sarà l’Italia, nonostante la sconfitta nell’ultima giornata contro l’Argentina. La squadra di Nunziata si qualifica come seconda nel girone D e va ad affrontare la prima del gruppo E, ovvero gli Stati Uniti.

Italia-Stati Uniti per un posto ai quarti

Giovedì 9 alle 21:30 ora italiana è in programma la sfida tra la squadra di Nunziata e gli Stati Uniti. I nordamericani, nonostante la sconfitta all’ultima giornata contro il Sudafrica, sono riusciti a chiudere il proprio girone al primo posto grazie alla differenza reti. Delusione per la Francia che con gli stessi 6 punti si è qualificata solamente tra le migliori terze. Stati Uniti che nella fase a girone hanno visto come grande protagonista Benjamin Cremaschi.

Tre gol e due assist finora, arrivati però tutti nella stessa partita contro la cenerentola Nuova Caledonia. Arrivato in estate al Parma, dopo l’esperienza con Messi e Suarez all’Inter Miami, Questa deve ancora farlo esordire in Serie A, ma sta mandando segnali importanti dal Mondiale U20. Chi vincerà la sfida valida per gli ottavi di finale tra Italia e Stati Uniti, ai quarti affronterà la vincente dell’altro ottavo tra Marocco e Corea del Sud.

Gli accoppiamenti degli ottavi

Per quanto riguarda gli altri ottavi, i padroni di casa del Cile se la vedranno contro il Messico. Come nella scorsa edizione, agli ottavi si affronteranno ancora Argentina e Nigeria: nel 2023 gli africani passarono ai quarti, Albiceleste in cerca di rivincita. L’Ucraina affronterà la Spagna, mentre la Colombia giocherà contro il Sudafrica, sorpresa della fase a girone. La Francia viene accoppiata con il Giappone, una delle pretendenti alla vittoria finale. Chiude il quadro degli ottavi la sfida tra Paraguay e Norvegia.

Cile vs Messico

Ucraina vs Spagna

Argentina vs Nigeria

Colombia vs Sudafrica

Paraguay vs Norvegia

Giappone vs Francia

Stati Uniti vs Italia

Marocco vs Corea del Sud

Le classifiche finali dei gironi con i risultati

