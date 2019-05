Mondiali Under 20, Italia sul velluto

Missione compiuta per l’Italia Under 20. La nazionale del ct Paolo Nicolato ha infatti centrato il primo posto nel girone eliminatorio dei Mondiali di categoria in corso di svolgimento in Polonia.

Dopo aver battuto nelle prime due partite Messico ed Ecuador gli Azzurrini, già qualifcati, hanno pareggiato 0-0 a Bydgoszcz contro il Giappone in una gara che ha visto il tecnico azzurro mandare in campo diverse seconde linee in vista dell'inizio della fase ad eliminazione diretta.

L'Italia vince il girone B con 7 punti, secondi gli asiatici con 5. Negli ottavi Pinamonti e compagni affronteranno il 2 giugno una delle migliori terze.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 23:36