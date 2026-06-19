Stati Uniti-Australia 2-0, la squadra di Pochettino fa sul serio: Socceroos furiosi col VAR. Circati-Volpato, lampi d’Italia

La nazionale USA vince la seconda parte del girone e conquista la qualificazione alla fase successiva: partita decisa nel primo tempo dall’autorete di Burgess e dal gol contestato di Freeman. Pulisic infortunato, non va neanche in panchina

Stavolta gli Stati Uniti sembrano intenzionati a fare sul serio. La nazionale di Pochettino, dopo la vittoria all’esordio contro il Paraguay, batte anche l’Australia al termine di un match molto combattuto e conquista la qualificazione alla seconda fase dei Mondiali. Il ct argentino deve fare a meno della stella del Milan, Pulisic a causa di un problema al polpaccio. I Socceroos si lamentano per il gol concesso a Freeman, nella ripresa ci provano con orgoglio e determinazione ma senza riuscire a sfondare. E nel finale sale anche la tensioni con i giocatori in campo che vengono spesso a contatto.

Le proteste dell’Australia contro arbitro e Var

Al 43’ del secondo tempo arriva la rete del raddoppio da parte degli Stati Uniti che trovano la deviazione vincente di Alex Freeman. Subito dopo il tocco però arriva immediata la segnalazione del guardalinea che alza la bandierina per segnare una posizione di fuorigioco. I giocatori dell’Australia prendono subito il pallone per riprendere il gioco ma devono attendere un lungo intervento del Var che dopo quasi due minuti decide di convalidare la rete del raddoppio da parte del team USA. Una decisione che lascia di stucco gli Aussie, il replay mostra due giocatori in fuorigioco ma secondo il Var nessuno dei due interferisce nell’azione quindi la loro posizione è da ritenersi ininfluente.

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USA-Australia: tutte le emozioni del match

Circati e Volpato: gli oriundi al contrario

La partita dell’Australia è anche l’occasione per vedere un po’ di Italia in campo nel corso di questi Mondiali. A giocare con la maglia dei Socceroos ci sono infatti Alessandro Circati e Cristian Volpato. Il difensore del Parma è nato in Italia a Fidenza ma è cresciuto a Perth e ha scelto da tempo di giocare con la maglia dell’Australia, una decisione che invece Cristian Volpato ha preso solo alla vigilia di questi Mondiali dopo anni di corteggiamento da parte della relazione australiano. La prova del difensore del Parma è stata comunque positiva nonostante la sconfitta, mentre Volpato ha avuto l’opportunità di riaprire il match nella ripresa fallendo però una bella occasione, ma il centrocampista del Sassuolo ha portato grande vivacità nella ripresa.

Pulisic infortunato: come sta il giocatore del Milan

Alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Australia, arriva la notizia dell’indisponibilità di Christian Pulisic che non si accomoda nemmeno in panchina. Il giocatore del Milan ha rimediato un infortunio muscolare nel match d’esordio contro il Paraguay e in quella occasione, il centrocampista offensivo aveva lasciato il match nell’intervallo a causa di un problema al polpaccio. Con la vittoria contro l’Australia, gli USA conquistano la qualificazione alla seconda fase e Pochettino potrebbe decidere di tenere a riposo il giocatore anche nel corso del terzo incontro per poi averlo a disposizione nella fase a eliminazione diretta. Le condizioni di Pulisic vengono monitorate ma il giocatore non ha subito un infortunio serio e potrebbe presto tornare in campo.

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