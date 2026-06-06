Mondiali, Uzbekistan: da Cuper a Cannavaro, la gara giocata tre volte e i rigori maledetti

Dopo decenni di delusioni, l’Uzbekistan giocherà il primo Mondiale della sua storia. Dai drammi delle qualificazioni all’arrivo di Cannavaro, la favola dei Lupi Bianchi.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ci sono nazionali che arrivano ai Mondiali quasi per abitudine e altre che devono aspettare una vita intera. L’Uzbekistan appartiene alla seconda categoria. Dopo anni di beffe, spareggi persi e qualificazioni sfumate sul più bello, i Lupi Bianchi hanno finalmente conquistato il pass per la Coppa del Mondo 2026. Un traguardo storico per un movimento in crescita che oggi si affida a Fabio Cannavaro. Ma dietro questa qualificazione c’è una storia fatta di episodi incredibili e ferite mai dimenticate.

La partita giocata tre volte che cambiò la storia

Tra gli episodi più assurdi del calcio mondiale c’è sicuramente lo spareggio tra Uzbekistan e Bahrain per l’accesso ai playoff del Mondiale 2006. La gara d’andata terminò con la vittoria uzbeka, ma un grave errore tecnico dell’arbitro portò la FIFA a prendere una decisione clamorosa: far rigiocare l’intera partita. Gli uzbeki si sentirono vittime di una profonda ingiustizia, anche perché chiedevano la vittoria a tavolino. Il replay terminò 1-1 e lo 0-0 del ritorno qualificò il Bahrain grazie alla regola dei gol in trasferta. Una delle eliminazioni più dolorose nella storia del Paese.

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I rigori, l’incubo che perseguita i Lupi Bianchi

Se c’è una parola che per anni ha fatto paura all’Uzbekistan, quella è rigori. Nel 2013, durante gli spareggi asiatici per il Mondiale brasiliano, la nazionale si fermò ancora una volta sul più bello contro la Giordania. Dopo una lunghissima serie dal dischetto, fu l’errore decisivo di Anzur Ismailov a condannare la squadra all’eliminazione. Non fu un caso isolato: anche nelle competizioni continentali gli uzbeki hanno spesso visto i propri sogni infrangersi dagli undici metri. Una vera maledizione che ha accompagnato intere generazioni.

Da Hector Cuper a Fabio Cannavaro

Prima di arrivare a Fabio Cannavaro, sulla panchina uzbeka si sono seduti tecnici provenienti da ogni parte del mondo. Tra questi anche Hector Cuper, ex allenatore dell’Inter e uno dei predecessori più noti dell’attuale commissario tecnico. L’ex Pallone d’Oro italiano è stato scelto dopo la storica qualificazione ottenuta da Timur Kapadze, promosso poi nel ruolo di collaboratore tecnico. La federazione ha puntato sull’esperienza internazionale di Cannavaro, chiamato a guidare la nazionale nella sua prima avventura mondiale.

Una generazione che ha cambiato il destino del Paese

La qualificazione arrivata nel giugno 2025 contro gli Emirati Arabi Uniti ha finalmente cancellato decenni di delusioni. Merito di una nuova generazione di talenti guidata dal veterano Eldor Shomurodov, ma soprattutto da giovani emergenti come Abbosbek Fayzullayev e Abdukodir Khusanov, difensore del Manchester City. Dopo quasi trent’anni di tentativi, l’Uzbekistan si presenterà così al Mondiale 2026 con entusiasmo e ambizione. Per una nazionale soprannominata anche l’“Italia asiatica”, il sogno è appena cominciato.