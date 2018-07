Mondiali, venerdì di fuoco: due finali anticipate

Due quarti di finale che sembrano due finalissime. Uruguay-Francia alle 16 e Brasile-Belgio alle 20 infiammeranno il venerdì in Russia, quando si troveranno di fronte le quattro selezioni che forse hanno più convinto dopo le prime quattro partite del Mondiale.

La sfida tra la Celeste e i Galletti apre questo venerdì da urlo. Per i ragazzi di Tabarez resta l'incognita Cavani: il Matador ha sempre lavorato a parte in questi giorni, ma giovedì si è rivisto in campo e i supporters uruguaiani adesso sperano in un suo impiego durante il match. Per il resto la rosa è tutta a disposizione, e verrà confermata la formazione che ha eliminato Cristiano Ronaldo e il Portogallo.

Per Deschamps pesa l'assenza a centrocampo di Matuidi, al suo posto ci sarà uno tra Tolisso o Fekir. In avanti confermatissimi Giroud, Griezmann ed Mbappé

Alle 20 in campo il Brasile, che molti bookmakers danno per grande favorito alla vittoria finale. Tite si affida in attacco a Gabriel Jesus, Neymar, Coutinho e Willian: un reparto ormai oliato e ben affiatato. I verdeoro si opporrano al Belgio reduce dalla strepitosa rimonta contro il Giappone. Il napoletano Mertens rischia il posto, in attacco insieme a Lukaku e Hazard potrebbe esserci Fellaini.

Uruguay-Francia (ore 16)

URUGUAY (4-3-1-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez, Torreira, Vecino; Bentancur; Suarez, Stuani.

Panchina: Campaña, M. Silva, Coates, Varela, Gaston Silva, Maxi Pereira, Sanchez, Rodriguez, De Arrascaeta, Gomez, Urretaviscaya, Cavani.

Allenatore: Tabarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Tolisso; Giroud.

Panchina: Mandanda, Areola, Kimpembe, Rami, Sidibé, N'Zonzi, Lemar, Thauvin, Dembelé, Fekir.

Allenatore: Deschamps.

Brasile-Belgio (Ore 20)

BRASILE (4-2-3-1) : Alisson; Fágner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luís; Fernandinho, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus.

Panchina: Pedro Geromel, Casemiro, Douglas Costa, Renato Augusto, Marcelo, Marquinhos, Danilo, Cássio, Fred, Firmino, Taison, Ederson.

Allenatore: Tite.

BELGIO (3-4-2-1) : Courtois; Vertonghen, Kompany, Alderweireld; Witsel, De Bruyne, Chadli, Meunier; Fellaini, Hazard E.; Lukaku R.

Panchina: Vermaelen, Carrasco, Mignolet, Casteels, Mertens, Hazard T., Tielemans, Januzaj, Dembélé, Boyata, Batshuayi, Dendoncker.

Allenatore: Roberto Martínez.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 10:45