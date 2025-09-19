Mondiali, Giani eliminato e sotto accusa: il confronto con gli argentini e il gesto antisportivo, altro che Velasco

La Francia, una delle grandi favorite al Mondiale di volley, viene eliminata e il ct italiano Andrea Giani finisce nel mirino della critica: il gesto antisportivo e la richiesta all’Argentina sono da censurare

La grande sorpresa è servita, l’Italia si salva dall’eliminazione al Mondiale di volley maschile che si sta disputando nelle Filippine. Mentre lo stesso “salvataggio” non riesce alla Francia che esce battuta dopo una battaglia di cinque set contro l’Argentina. E per il ct Andrea Giani, ex eroe azzurro, arrivano tantissime critiche per il suo comportamento in campo che forse avrebbe stigmatizzato anche il suo maestro Julio Velasco.

La richiesta all’Argentina

La Francia esce di scena dal Mondiale, un’eliminazione decisamente a sorpresa per una delle nazionali che ha fatto meglio nel corso degli ultimi anni ma che sembra arrivata alla fine di un ciclo. A fine partita il commissario tecnico Andrea Giani lascia la sua metà campo per andare a parlare con i giocatori dell’Argentina, non lo fa per complimentarsi ma per chiedere ai sudamericani di abbassare il loro livello di esultanza. Il colloquio dura circa un minuto e c’è anche qualche momento di tensione con Agustìn Loser.

La rivelazione di De Cecco

A spiegare quello che è avvenuto nel corso di quell’interazione è la stella della nazionale argentina Luciano De Cecco che a DSports rivela: “Pensava che la nostra esultanza fosse qualcosa contro la Francia ma gli abbiamo spiegato che festeggiamo sempre allo stesso modo, quindi alla fine ci ha ascoltati e basta”. La paura di Giani fosse che quel momento di celebrazione da parte della nazionale sudamericana, per altro molto composto e rispettoso, potesse turbare i suoi giocatori, alcuni dei quali all’ultima apparizione con la maglia della nazionale francese.

Il gesto antisportivo

La giornata difficile dell’ex schiacciatone della nazionale italiana ribattezzata “Generazione di fenomeni” però prosegue sui social. In particolare le telecamere hanno colto un momento avvenuto nel corso del match, è in coso un conciliabolo con l’arbitro con alcuni giocatori della nazionale francese che protestano per una chiamata controversa. Giani parla con i suoi giocatori che stanno bevendo e fa segno a Chinenyeze di lasciar cadere un po’ di acqua a terra. Secondo alcuni tifosi, il gesto di Giani sarebbe dovuto alla volontà di perdere ancora qualche secondo (per far asciugare il campo, ndr) e riuscire a rifiatare in un momento del match molto complicato per la sua squadra. Un comportamento che di certo non gli ha ispirato il suo grande maestro Julio Velasco.