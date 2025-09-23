Mondiali, Italia-Belgio: De Giorgi cancella il passato e svela la tattica per arginare lo spauracchio Reggers

Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato alla vigilia dei quarti di finale dei Mondiali contro il Belgio, che in questa edizione ha già battuto gli azzurri in match dal finale beffardo

Dopo il successo della Nazionale femminile guidata da Julio Velasco l’Italia insegue un’altra gioia mondiale con la squadra maschile, che finora ha impressionato nel torneo che sta andando in scena nelle Filippine. Gli azzurri hanno infatti vinto tutte le loro partite senza concedere set, a eccezione di quella contro il Belgio nella fase a gironi per al quinto set. Proprio il Belgio sarà nuovamente l’avversario dell’Italia in occasione dei quarti di finale. Una sfida che per ovvie ragioni si presenta ostica per la squadra guidata da Ferninando De Giorgi, che alla vigilia della partita ha cancellato il passato spiegando come non si debba pensare a una rivincita, caricando i suoi e svelando come arginare lo spauracchio Ferre Reggers, autore fin qui di un Mondiale da assoluto protagonista.

De Giorgi: “Non bisogna pensare alla partita come una rivincita”

Tre vittorie per 3-0 e una sconfitta arrivata ai gironi al set decisivo per gli azzurri contro il Belgio, proprio la prossima avversaria dell’Italia ai quarti di finale per una sfida che si presenta molto ostica. Gli azzurri hanno però dimostrato di aver compiuto progressi nel corso della competizione e si presentano all’appuntamento con maggiori convinzioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo De Giorgi però la squadra non deve pensare a vendicare quella sconfitta beffa: “L’approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita – le parole del ct sul sito della Federazione alla vigilia della partita –, sarà importante avere questo tipo di mentalità. Quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Vale per tutte le partite di questo livello. Abbiamo già affrontato il Belgio e quella partita ci ha sicuramente lasciato degli spunti, sia tecnici sia di atteggiamento e questi ci sono stati utili anche nelle gare successive. Ora però si riparte da zero, dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che vogliamo fare in campo e su come attivare al meglio il nostro gioco, come abbiamo fatto finora”.

De Giorgi: “Serve umiltà, ogni partita va conquistata da capo”

Il commissario tecnico ha poi spiegato quale deve essere l’approccio e cosa serve all’Italia per andare avanti e poter puntare in alto: “Per andare avanti in una manifestazione così, bisogna crescere, farlo nella continuità, nell’approccio, nella qualità tecnica. L’obiettivo resta migliorare, non solo rispetto alla gara con il Belgio, ma in generale. Loro sono una squadra forte, stanno disputando un ottimo mondiale e non hanno ancora perso. Contro di noi hanno giocato molto bene, quindi sappiamo che per batterli dovremo alzare il nostro livello. Serve umiltà, perché ogni partita va riconquistata da capo, ma anche serenità, perché stiamo facendo il nostro percorso”.

La tattica per arginare Reggers

Protagonista assoluto in favore del Belgio nella sfida dei gironi è stato l’opposto di Milano Eggers, autore in quell’occasione di ben 30 punti. Per provare ad arginarlo De Giorgi ha spiegato come i suoi ragazzi dovranno essere il più completo possibile: “Durante una partita è normale trovarsi in difficoltà, ma la squadra ha mostrato la capacità di reagire e trovare continuità. Questo sarà fondamentale anche domani. Per quanto riguarda i singoli, loro hanno grandi interpreti, come Reggers, che sta facendo un torneo di altissimo livello. Non è un giocatore che puoi limitare con una sola cosa, serve il muro, la difesa ed un approccio collettivo. Attenzione però, perché il Belgio non è solo lui: hanno centrali molto bravi, un palleggiatore di qualità e un gioco complessivamente efficace”.