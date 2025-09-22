Mondiali, l'Italvolley di De Giorgi ritrova il Belgio e non può più fallire: Zanini e Deroo avvisano Giannelli

Di nuovo contro i Red Dragons, che nel girone hanno vinto al tie-break: un altro ko significherebbe eliminazione senza appello. In panchina e in campo tante vecchie conoscenze.

Riecco il Belgio sulla strada degli Azzurri del volley. E stavolta senza possibilità di appello. La sconfitta al girone contro i Red Dragons (nella pallavolo, chissà perché, si chiamano così mentre nel calcio sono i Red Devils) ha reso un campo minato i Mondiali per l’Italia di De Giorgi. Speso il jolly dopo il doloroso ko al tie-break contro la Nazionale guidata da Zanini, mantovano e tifosissimo azzurro, Giannelli e compagni si sono ritrovati subito nella condizione di non poter più sbagliare. E non hanno sbagliato, sia contro l’Ucraina nel drammatico spareggio dei gironi, sia contro l’Argentina agli ottavi.

Volley, Italia in crescita ai Mondiali nelle Filippine

Due partite diverse. Contro l’Ucraina si è vista un’Italia timorosa ma concreta, solida quanto basta e chirurgica nel mettere a terra palloni importanti. Contro l’Argentina, invece, si è vista proprio una bella Italia. Reattiva in difesa, efficace a muro, intelligente in attacco, dove è riuscita sempre a scegliere e a mettere in pratica le soluzioni migliori, senza forzature. Due 3-0 diversi, che hanno portato gli Azzurri al punto di partenza. Già, perché il cervellotico regolamento dei Mondiali riporta le squadre che si sono affrontate nei gironi sulla stessa strada già nei quarti. E allora, che rivincita sia.

Belgio rullo compressore: ha già battuto l’Italia

Il Belgio, dal canto suo, contro l’Italia ha perso gli unici due set della sua spedizione mondiale. Reggers, Deroo e soci hanno fatto un sol boccone dell’Ucraina nella prima partita e dell’Algeria nel terzo confronto del girone. Con la Finlandia agli ottavi, nonostante un po’ di “braccino” soprattutto in avvio, è arrivato un altro successo netto, anche se accolto – forse furbescamente – da qualche critica pungente da parte del volpone Zanini. Il coach italiano vuol tenere i suoi sulla corda, ha chiesto maggiore reattività in difesa. Non vuole che i suoi, approdati per la prima volta ai quarti del Mondiale, possano sentirsi già appagati. E forse, non si fida – lui per primo – di quest’Italia “rinata”.

Zanini, Ct italiano del Belgio, Zanini sfida gli Azzurri

“È un grande risultato per il Belgio, ma possiamo far meglio rispetto alla partita con la Finlandia“, le parole di Zanini. “Questo è il nostro obiettivo. La prestazione è bastata per andare avanti, contro l’Italia servirà qualcosa in più. Sarà una sorta di déja-vu, ma sarà un match completamente diverso rispetto al girone, con un altro carico emotivo. Dovremo essere concentratissimi”. Anche lo spauracchio Sam Deroo, una vita in Italia prima di trasferirsi di recente allo Zenit Kazan, “avvisa” il sestetto azzurro: “Di nuovo l’Italia? Confermarsì è sempre più difficile. Una sorpresa nello sport è d’oro, due contro la stessa squadra sono tutt’altra cosa. Ma noi daremo tutto, posso assicurarlo”.