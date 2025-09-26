Mondiali, Italia-Polonia vale la finale: De Giorgi prepara lo scherzetto, la decisione della Rai su Lucchetta

Tutto pronto per la supersfida di Manila: il Ct azzurro spiega come si può fare l'impresa, Grbic ammette che "perdere sarebbe un disastro". Svelato il canale della diretta tv.

Vale la finale, per quasi tutti gli addetti ai lavori in realtà è la “vera” finale di questi Mondiali. Italia contro Polonia, in campo le squadre che negli ultimi anni si sono date battaglia praticamente per tutti i titoli che contano, fuorché per quello olimpico. Da una parte gli Azzurri che, partiti in sordina e protagonisti di un inatteso scivolone nella fase a gironi col Belgio, sono cresciuti di partita in partita, facendo un sol boccone di Ucraina, Argentina e dello stesso Belgio. Dall’altra i polacchi che, invece, hanno viaggiato più o meno come un rullo compressore sin dall’inizio: solo vittorie per Leon e soci nelle Filippine.

Italia-Polonia, il piano partita di Fefé De Giorgi

Fefé De Giorgi riveste i panni da mago e, dopo i duelli vinti contro Lozano, santone giramondo dell’Ucraina, il Ct argentino Mendez e il mantovano Zanini, coach del Belgio, prepara lo scherzetto a Nikola Grbic, allenatore serbo della fortissima nazionale polacca. “In generale non è che ci siano grandi novità o invenzioni”, le parole del tecnico azzurro, a caccia del quinto mondiale in carriera. “Le squadre hanno un loro gioco ben definito e, come abbiamo visto nelle ultime partite, dipende molto da come le fai le cose. Grandissime sorprese non ce ne saranno, però tutto dipende dalla qualità del gioco e da come affronti le varie situazioni”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Volley, la serenità di De Giorgi e la pressione su Grbic

“Queste sono sfide da affrontare in modo completo“, la sintesi del lungo discorso di Fefé. “La battuta è l’inizio del gioco e può incidere molto, ma dobbiamo mantenere la ricezione e giocare la palla alta con un muro organizzato. Come ho già detto bisogna essere smart e coprire le azioni lunghe, perché ormai tutte le squadre difendono molto bene”. Se De Giorgi sembra a suo agio con la pressione del prepartita, un po’ di ansia traspare invece dalle parole di Grbic. Il Ct della Polonia ha ammesso senza mezzi termini nei giorni scorsi che tornare a casa senza medaglie “sarebbe un disastro”.

Mondiali, il canale della Rai per Italia-Polonia

Intanto la Rai ha preso una decisione su Italia-Polonia, sciogliendo dubbi e riserve a proposito del canale del match. I telespettatori potranno seguire in chiaro la partita, in programma alle 12.30, su Rai 2: per qualche tempo si era vociferato addirittura di un possibile passaggio su Rai 1. Ascolti record per il precedente match dei quarti contro il Belgio, che è stato visto da 600mila spettatori con uno share del 13.8% e un picco superiore a un milione e 400mila utenti, “stregati” anche dalla telecronaca ruspante di Maurizio Colantoni e dai commenti fuori dall’ordinario di “Lucky” Lucchetta. Diretta streaming anche su Raiplay e, previo abbonamento, su DAZN e VBTV. Diretta, naturalmente, anche su Virgilio Sport.