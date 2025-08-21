Mondiali Volley, Italia-Slovacchia prima tappa del sogno: Sylla mura la pressione, Azzurre in chiaro in tv

Venerdì 22 agosto alle 15.30 il debutto del sestetto di Velasco: Egonu e compagne pronte alla sfida, tra le insidie più grandi c'è quella di giocare il torneo da grandi favorite.

La grande attesa sta per finire, i Mondiali di volley femminile scattano venerdì 22 agosto in Thailandia con le partite della prima giornata di quattro gironi. C’è anche l’Italia in campo, che debutta nel girone B contro la Slovacchia. Egonu e compagne sono le grandi favorite della kermesse: hanno vinto le ultime due edizioni della Volleyball Nations League e, soprattutto, sono campionesse olimpiche in carica. Di più: il sestetto di Velasco vince ininterrottamente da 29 partite ufficiali, una striscia record. Ci sono altissime aspettative sull’Italvolley. Forse troppe, visto che nella pallavolo niente può essere dato per scontato.

L’Italvolley di Velasco debutta contro la Slovacchia

Inserite nel girone B, con base nell’incantevole Phuket, le Azzurre debuttano contro la squadra sulla carta meno insidiosa del raggruppamento, che comprende pure Cuba e Belgio. La Slovacchia occupa la 29ma posizione del ranking FIVB e non è avversario di grande spessore a livello internazionale. L’ideale, insomma, per rompere il ghiaccio e dare un primo segnale a se stesse e alla concorrenza. Appuntamento fissato per le 15.30 di venerdì, le 20.30 locali: tra la Thailandia e l’Italia, infatti, ci sono cinque ore di differenza. Le successive sfide contro Cuba (24 agosto) e Belgio (26 agosto) si giocheranno invece alle 12.

Azzurre ai Mondiali di volley, la carica di Myriam Sylla

Prima dell’esordio ha parlato una delle senatrici, Myriam Sylla, che proprio alla vigilia dei Mondiali ha ufficializzato il suo trasferimento al Galatasaray, in Turchia: “Sono contenta di iniziare questo Mondiale con positività insieme a tutto il gruppo. Siamo tranquille e pronte a metterci alla prova. A volte essere etichettati come favoriti può creare pressioni. Questo però è frutto delle vittorie che abbiamo ottenuto nell’ultimo incredibile anno. Grazie allo staff e a tutto il gruppo dobbiamo essere brave a tener fuori le aspettative degli altri per pensare solo ed esclusivamente al nostro gioco. Alle più giovani non dirò niente di particolare perché le emozioni e le sensazioni dell’esordio devono essere vissute. Solo di viversi questa esperienza al 100%”.

Dove vedere l’Italia in tv e streaming ai Mondiali di volley

Buona notizia per gli appassionati: tutte le partite dell’Italia ai Mondiali di volley saranno trasmesse in diretta e in chiaro sui canali Rai. Le prime tre del girone andranno in onda su Rai 2, così come le successive sfide della fase a eliminazione diretta, che vedranno coinvolte le prime due squadre di ciascuno degli otto gruppi. Tutti i match, inoltre, saranno trasmessi anche in streaming su Raiplay. A proposito di streaming, tutti gli incontri della kermesse iridata in Thailandia saranno disponibili, previo abbonamento, su DAZN e sulla piattaforma ufficiale della federazione mondiale, VBTV.