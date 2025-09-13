Mondiali Volley, l’Italia di De Giorgi deve seguire le orme di Sylla ed Egonu: “Ci attende un crescendo di difficoltà”

Domani con l’Algeria (ore 15,30) l’Italia debutta nel mondiale da campione in carica. “L’assenza di Lavia compensata alla grande, ma ci attende una sfida durissima”

Le ragazze hanno tracciato la via, gli uomini dovranno provare a ricalcarne le orme. Ma il compito che li attende sarà piuttosto complicato, perché la strada che porterà l’Italia di Fefé De Giorgi a riconfermarsi sul trono mondiale sarà certamente piena di ostacoli e difficoltà. La concorrenza ampia da un lato, la consapevolezza (forse) di non vivere il miglior momento di forma dall’altro: sono già due fattori chiave per provare a dare un senso a un mondiale che per l’Italia comincerà nel pomeriggio italiano di domenica (ore 15,30), avversaria la morbida Algeria.

Con l’Algeria un debutto soft, ma l’Italia è alla ricerca della sua identità

A Manila l’Italia è arrivata con un carico di attese, ma anche con la voglia di capire a che punto e del suo percorso di risalita dopo la medaglia di legno olimpica e dopo l’argento conquistato nella recente VNL, battuti in finale (nettamente, va detto) da una Polonia che non a caso nelle Filippine si presenta con i favori del pronostico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Abbiamo voglia di iniziare, perché il percorso di avvicinamento è stato lungo e dispendioso, esattamente come la VNL che è e rimane una manifestazione molto importante per noi in virtù di ciò che siamo riusciti a costruire”, ha commentato De Giorgi a poche ore dal debutto.

“Sulla carta l’Algeria è la squadra materasso del girone (che comprende anche Belgio e Ucraina), però la conosciamo poco e pertanto solo scendendo in campo capiremo quali insidie nasconderà la partita. Belgio e Ucraina sappiamo chi sono: i belgi nel 2026 disputeranno la VNL e dimostrano ogni anno che passa di essere in crescita costante, gli ucraini li abbiamo affrontati di recente e ne conosciamo le peculiarità anche tecniche. Sarà un crescendo di difficoltà, come è giusto che sia in un mondiale”.

L’ultima esclusione, la più dolorosa: “Dispiace per Sanguinetti”

L’Italia che è sbarcata a Manila dopo due test incoraggianti tenuti in Giappone è orfana di Daniele Lavia, infortunatosi in allenamento (con una lunga scia di polemiche). Ma ha recuperato sia Romanó che Gargiulo, con De Giorgi “costretto” a rispedire a casa Giovanni Sanguinetti. “Dispiace sempre dover fare dei tagli, ma avevamo un paio di situazioni da monitorare e questo mi ha obbligato a portar via un giocatore in più rispetto ai 14 che avrei potuto convocare già prima della partenza dall’Italia.

Questo è l’aspetto più brutto del mio lavoro: quando escludi qualcuno stai male, perché non vorresti mai dare un dispiacere così grande, ma sono cose che fanno parte della vita di un CT. Da giocatore quella del “taglio” è una sensazione che ho vissuto anch’io, ma Sanguinetti ha fatto un grosso lavoro e con tutta la squadra e lo staff gliene saremo grati per tutta la durata del torneo”.

I 14 di Velasco: tornano Russo e Anzani, Bottolo titolare con Michieletto

La vera novità rispetto al percorso di VNL è il rientro in pianta stabile di Roberto Russo, che gioca nello stesso ruolo di Sanguinetti e che dividerà il campo con Gargiulo, Galassi e Anzani (assente a Parigi 2024 dopo l’operazione al cuore per ridurre i problemi di aritmia cardiaca).



Per il resto, nessuna sorpresa: Bottolo sarà presumibilmente il nuovo titolare in banda accanto a Michieletto, con Sani e Luca Porro, Rychlicki e Romanó si alterneranno nel ruolo di opposto, Giannelli e Sbertoli al palleggio, Balaso e Pace come libero.

L’assenza di Lavia e la capacità di “assorbire il colpo”

De Giorgi ha rivolto anche un ultimo pensiero legato all’assenza di Lavia: “Daniele è un giocatore molto importante per noi, sotto tutti i punti di vista, e sono stati bravi i ragazzi che hanno assorbito l’accaduto e si sono messi a cercare da subito il miglior meccanismo e le migliori soluzioni possibili. Purtroppo non possiamo farci nulla, ma era fondamentale che la squadra desse una risposta immediata per far fronte a questa spiacevole situazione che si è venuta a creare”.



Insomma, l’Italia che proverà a difendere il titolo conquistato tre anni fa in Polonia sa che la strada sarà piena di ostacoli: proprio i polacchi sembrerebbero essere quelli favoriti, con Brasile e Francia in seconda battuta, più Giappone e USA come potenziali outsider. E gli azzurri che dovranno trovare la loro collocazione tra le grandi del mondo. Egonu, Sylla e compagne hanno tracciato la via: a Giannelli e compagni il compito di ricalcarne le orme.