Mondiali Volley, netto 3-0 anche alla Germania: l’Italia non perde un colpo e dice 33 (come le vittorie di fila). Egonu domina

Più facile del previsto, o forse come da previsioni. Poco male: è un’Italia che non conosce sosta quella che rifila un netto 3-0 alla Germania e si prende di forza il quarto di finale dei mondiali in corso di svolgimento in Thailandia. È la vittoria numero 33 di fila della gestione Velasco, che da buon dottore ha guarito ogni male di una nazionale che continua a vincere e convincere, come dimostrano anche i parziali di giornata: 25-21, 25-18, 25-11. Egonu al solito domina con 21 punti (4 a muro), Nervini convince con 10 palloni messi giù. Insomma, una macchina perfetta che non conosce sosta.
In aggiornamento