Mondiali Volley, netto 3-0 anche alla Germania: l’Italia non perde un colpo e dice 33 (come le vittorie di fila). Egonu domina

Altra prova di forza delle azzurre di Velasco, che faticano solo un set contro una Germania apparsa comunque incapace di opporre resistenza. Egonu firma 21 punti, ma tutta la squadra convince

Roberto Barbacci

Più facile del previsto, o forse come da previsioni. Poco male: è un’Italia che non conosce sosta quella che rifila un netto 3-0 alla Germania e si prende di forza il quarto di finale dei mondiali in corso di svolgimento in Thailandia. È la vittoria numero 33 di fila della gestione Velasco, che da buon dottore ha guarito ogni male di una nazionale che continua a vincere e convincere, come dimostrano anche i parziali di giornata: 25-21, 25-18, 25-11. Egonu al solito domina con 21 punti (4 a muro), Nervini convince con 10 palloni messi giù. Insomma, una macchina perfetta che non conosce sosta.

Mondiali Volley, netto 3-0 anche alla Germania: l'Italia non perde un colpo e dice 33 (come le vittorie di fila). Egonu domina

