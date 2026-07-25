Mondiali, Vozinha ha vinto la scommessa: il portiere rivelazione del Capo Verde a 40 anni ingaggiato da un top-club

Il giocatore, che era svincolato dopo la scadenza del suo contratto col Chaves, ha firmato per 18 mesi con la più famosa squadra del Cile, il Colo-Colo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Le prodezze ai Mondiali e l’appello fatto a fine torneo hanno avuto effetto: il portiere del Capo Verde Vozinha, piacevole rivelazione del torneo in Usa, Canada e Messico – diventato un fenomeno tanto per le sue parate spettacolari quanto per la toccante storia di sua madre, finalmente autorizzata a entrare negli Stati Uniti dopo essere stata inizialmente respinta – non è più disoccupato. Il giocatore ha firmato con il Colo Colo, come annunciato venerdì dal presidente del club cileno. “Vozinha diventerà un giocatore del Colo Colo. Verrà in Cile nei prossimi giorni, si sottoporrà alle visite mediche necessarie e verrà poi presentato qui allo Stadio Monumental”, ha dichiarato Aníbal Mosa, alla vigilia di una partita del campionato nazionale.

Il boom sui social di Vozinha

Vozinha è stato una delle principali attrazioni della competizione, con prestazioni eroiche, in particolare nella fase a gironi contro la Spagna (0-0), poi vincitrice del titolo mondiale. Ha guidato la squadra capoverdiana ai sedicesimi di finale, dove gli Squali Blu hanno costretto l’Argentina, poi finalista, ai tempi supplementari (2-3 d.t.). Dopo aver giocato a Cipro, in Slovacchia, Moldavia e Angola, Vozinha ha firmato il suo primo contratto da professionista solo a 26 anni. È pronto a unirsi al Colo Colo dopo la fine del suo contratto con il GD Chaves (seconda divisione portoghese). “È in ottime condizioni fisiche, ed è per questo che lo abbiamo ingaggiato”, ha aggiunto Anibal Mosa. Grazie alle sue prestazioni ai Mondiali e all’attenzione mediatica dell’influencer brasiliano Casimiro, Vozinha è diventato una figura estremamente popolare in poche settimane , passando da 50.000 a quasi 30 milioni di follower su Instagram.

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Il portiere ha rifiutato offerte dal Brasile

L’accordo è stato finalizzato con la firma di un contratto di 18 mesi. Le trattative tra le parti sono durate diverse settimane e la risoluzione ha richiesto tempo, dopo un’offerta iniziale del club e una controfferta da parte dei rappresentanti del giocatore, che ha portato all’accordo finale. Prima di optare per il calcio cileno, Vozinha aveva rifiutato offerte da squadre brasiliane, tra cui Ceará , Avaí e Atlético-GO .

Il Colo -Colo è il club più titolato del Cile, con 34 titoli nazionali, e attualmente guida il campionato nazionale con 11 punti di vantaggio. La squadra detiene anche la Copa Libertadores del 1991. Il nuovo club del portiere capoverdiano è stato eliminato dalle competizioni internazionali e in questa stagione partecipa solo ai campionati nazionali, come la Liga e la Coppa del Cile , dove è anch’esso in testa al Gruppo E.

Il record di Vozinha

Vozinha ha compiuto 40 anni il 3 giugno ed è considerato una leggenda nel suo paese. Il suo nome è un omaggio diretto al terzino destro brasiliano Josimar , che si distinse ai Mondiali del 1986 con la nazionale auriverde . Con 90 partite ufficiali, detiene il record di presenze con la nazionale di Capo Verde. Durante i Mondiali del 2026 è stato l’unico portiere a non subire gol contro la Spagna nell’intera competizione-