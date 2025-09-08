Mondiali: Yildiz e Calhanoglu umiliati dalla Spagna, De Bruyne show, Kvara-gol

I risultati maturati nella serata di ieri, domenica 7 settembre, tra conferme, riscatti e sorprese: Nagelsmann vince a fatica contro l'Irlanda del Nord, male Montella

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Dal ritorno al successo della Germania alla goleada della Spagna contro la Turchia di Vincenzo Montella, fino alla super prestazione di Kevin De Bruyne con il Belgio. Gol e spettacolo nella domenica d calcio dedicata alle qualificazioni per i Mondiali del 2026, tra certezze e sorprese, a pochi passi dalla ripresa dei top campionati europei.

Turchia travolta dalla Spagna: Montella ko, male Yildiz e Calhanoglu. Kvara fa sognare la Georgia

Nel gruppo E, la Spagna travolge la Turchia di Yildiz e Calhanoglu, rifilando un rotondo 6-0 a Vincenzo Montella. Tripletta di Mikel Merino, doppietta di Pedri e gol di Ferran Torres, con la nazionale di casa mai realmente in partita. 68 minuti per il centrocampista dell’Inter, che si prepara a tornare protagonista anche alla corte di Cristian Chivu. Da rivedere anche la prova del 10 della Juve.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel medesimo raggruppamento, vince la Georgia di Kvaratskhelia, con l’ex Napoli a segno nel 3-0 contro la Bulgaria. Primi tre punti nel girone per la selezione georgiana, che aggancia la Turchia e tiene il passo delle Furie Rosse. L’ex esterno offensivo del Napoli conferma quanto di buono fatto nelle ultime settimane e fa sognare i suoi tifosi in vista del Mondiale del 2026. Obiettivo playoff alla portata.

Belgio trascinato da De Bruyne: doppietta per il centrocampista del Napoli

Sorridono i Paesi Bassi, con Olanda e Belgio che battono rispettivamente Lituania e Kazakistan. 3-2 per quanto concerne gli Orange, trascinati dal solito Depay, autore di una doppietta. A segno anche Timber.

Due gol e un assist, invece, per Kevin De Bruyne, che lancia segnali importanti ad Antonio Conte e consente ai Diavoli Rossi di tenere il passo della Macedonia del Nord nel girone J. 6-0 alla selezione kazaka, con De Ketelaere e Saelemaekers che mettono a referto due assist ciascuno nell’arco dei 90 minuti.

La Germania torna alla vittoria dopo il ko in Slovacchia

Vince a fatica la Germania di Nagelsmann, per oltre un’ora imbrigliata dall’Irlanda del Nord, salvo poi beneficiare del guizzo di Wirtz e della rete di Amiri. 3-1 il risultato finale. Dimenticata la sconfitta in terra slovacca. Non basta per accorciare in classifica sulla Slovacchia, corsara in Lussemburgo e in testa al girone A. Decisivo Rigo nella serata di ieri, con il ct Calzona che può dirsi soddisfatto per quanto visto nel corso di questa sosta dedicata alle nazionali. Missione compiuta.