Mondiali: Yildiz show, Ronaldo sbaglia un rigore, crisi Vlahovic, si dimette il ct, le classifiche

Si avvicina il tempo dei verdetti: ancora protagonista il numero 10 della Juventus con la Turchia, la Spagna vicinissima all'obiettivo

Fase importante delle qualificazioni Mondiali, tra certezze e verdetti in arrivo. Vincono Spagna e Portogallo, mentre cade la Serbia di Dusan Vlahovic, che perde anche il suo commissario tecnico. Goleada della Turchia contro la Bulgaria, con Yildiz autore di due gol. Sorride Montella. Finisce in parità tra Lettonia e Andorra.

Qualificazioni Mondiali 2026: vince la Spagna, Yildiz ne fa due

La Spagna liquida la pratica Georgia senza troppi problemi, grazie alle reti di Pino e Oyarzabal. Soffre ma vince il Portogallo di Cristiano Ronaldo, con la stella dell’Al-Nassr che sbaglia persino un calcio di rigore. A mettere le cose a posto è un gol di Neves al 91′, in pieno recupero.

Dominio Turchia in Bulgaria, con Kenan Yildiz protagonista di un’ottima prestazione, arricchita da due gol in avvio di ripresa. In rete anche Celik, che conferma il suo stato di grazia anche in nazionale, e Guler, talento che sta facendo fatica ad imporsi nel Real Madrid. Finisce 2-2, invece, tra Lettonia e Andorra. Punto simbolicamente importante per gli ospiti. Furia Norvegia contro Israele, con la tripletta di Haaland e due autoreti che spingono l’Italia verso i playoff.

Serbia, crisi Vlahovic e il ct Stojkovic si dimette

Serbia in crisi, proprio come Dusan Vlahovic. Il ko interno con l’Albania, firmato Manaj, condanna anche il commissario tecnico Dragan Stojkovic, che a fine partita ha scelto di rassegnare le dimissioni e di lasciare il timone della selezione serba.

“Il risultato è stato davvero negativo, non me lo aspettavo, – ha detto il ct della Serbia – e questa sconfitta non doveva accadere. Me ne assumo la piena responsabilità. Sono qui per tirarne le conseguenze. Vado via con orgoglio. Ci sono state cose buone e buoni risultati, ma il risultato di questa sera è stato davvero negativo. Non è una tragedia quando un allenatore va via. La Serbia avrà sempre in me un grande tifoso”-

Le classifiche di tutti i gironi

Prendono forma le classifiche di tutti i gironi delle qualificazioni Mondiali. La Germania deve difendersi dall’assalto di Irlanda del Nord e Slovacchia, mentre Danimarca e Scozia continuano a dettare il ritmo nel loro girone. Dominanti Francia e Spagna, mentre l’Olanda attende il confronto diretto con la Polonia per chiudere i conti.

Qui di seguito le classifiche di tutti i gironi delle qualificazioni Mondiali:

GIRONE A

Germania 6

Irlanda del Nord 6

Slovacchia 6

Lussemburgo 0

GIRONE B

Svizzera 9

Kosovo 4

Slovenia 2

Svezia 1

GIRONE C

Danimarca 7

Scozia 7

Grecia 3

Bielorussia 0

GIRONE D

Francia 9

Ucraina 4

Islanda 3

Azerbaigian 1

GIRONE E

Spagna 9

Turchia 6

Georgia 3

Bulgaria 0

GIRONE F

Portogallo 9

Ungheria 4

Armenia 3

Irlanda 1

GIRONE G

Olanda* 13

Polonia* 10

Finlandia 10

Lituania 3

Malta 2

*una partita in meno

GIRONE H

Austria* 15

Bosnia 13

Romania* 7

Cipro 5

San Marino 0

*una partita in meno

GIRONE I

Norvegia 18

Italia* 12

Israele 9

Estonia 3

Moldavia 0

*una partita in meno

GIRONE J

Macedonia 12

Belgio* 11

Galles* 10

Kazakistan 6

Liechtenstein 0

*una partita in meno

GIRONE K

Inghilterra* 15

Albania 11

Serbia* 7

Lettonia 5

Andorra 1

*una partita in meno

GIRONE L

Croazia* 13

Repubblica Ceca 13

Isole Far Oer 9

Montenegro 6

Gibilterra* 0

*una partita in meno