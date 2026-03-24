Mondo Duplantis e Desirée Inglander sposi in segreto, emergono nuovi dettagli sulla cerimonia e l'evento esagerato

Non a caso è soprannominato Mondo, per indicare la frequenza con la quale sta superando il record di salto con l’asta specialità in cui, Armand Duplantis, è diventato il numero 1. Stavolta non scriviamo di lui per narrare l’epica vittoria o di un nuovo primato del campione olimpico, ma per svelare che ha sposato in segreto la sua fidanzata, la modella influencer Desirée Inglander.
- Mondo Duplantis e Inglander sposi a Stoccolma
- La gara spostata e il dettaglio che porta a Cannes
- La cerimonia vera in Francia
Mondo Duplantis e Inglander sposi a Stoccolma
La sua compagna è stata una presenza costante sugli spalti a sostenere il campione, 26 anni, durante la fase crescente della sua carriera agonistica, coincisa con ben 15 record e i titoli più ambiti per uno sportivo: il loro abbraccio dopo il trionfo a Parigi è stato l’evento mediatico di giornata, al pari dell’ennesimo successo del campione. Una coppia per amore e per business, riuscita a siglare un patto sincero ma profondo in cui accordi e immagine pubblica hanno avuto il loro peso, Poco dopo i Giochi avevano annunciato il fidanzamento, con Duplantis che aveva fatto la proposta durante una vacanza negli Hamptons, e ora l’atleta ha confermato al sito svedese TT il matrimonio a nozze avvenute. Ma non finisce qui.
La gara spostata e il dettaglio che porta a Cannes
“Non ho ancora l’anello al dito e la vera cerimonia e il matrimonio si terranno durante l’estate”, ha dichiarato a Sport Bladet. La coppia si è sposata ufficialmente al municipio di Stoccolma, ma celebrerà il matrimonio in Francia quest’estate. Duplantis non è rimasto affatto contento quando l’organizzatore dei Bislett Games in Norvegia si è lasciato sfuggire che non avrebbe partecipato alla competizione del fine settimana del 13-14 giugno perché si sarebbe trovato a Cannes, in Francia, per la cerimonia nuziale.
“Avrei preferito che non dicesse nulla. Sono rimasto un po’ scioccato dal fatto che l’abbia detto, ma tant’è”, ha affermato.
“È così e basta. È un matrimonio e capita una sola volta nella vita. Se si saltano una o due gare, chi se ne importa? Negli ultimi cinque anni ho gareggiato tutte le volte che volevo. Se devo saltare una gara per un matrimonio e sposare l’amore della mia vita, non fa differenza”, ha spiegato il campione svedese.
La cerimonia vera in Francia
Mondo si è soffermato anche sulle emozioni: “Mi sento mezzo sposato. Ma non ho ancora l’anello. Non fino alla vera cerimonia a giugno. Mi aggrappo un po’ alla tradizione americana e aspetto la cerimonia. È una sensazione un po’ strana. Sono grata per tutto questo, c’è tanto affetto. Ma stiamo cercando di trovare un equilibrio per mantenere la cosa un po’ privata. E mi sento un po’ a disagio a parlarne”.
Duplantis ha pianificato meticolosamente la sua proposta di matrimonio segreta alla fidanzata, una content creator, negli sfarzosi Hamptons, dicendole che la coppia avrebbe partecipato a un elegante servizio fotografico per Vogue.
Al tramonto Mondo si è inginocchiato e le ha fatto la proposta alla fidanzata, traducendo in una richiesta quel desiderio comune espresso qualche tempo prima. Duplantis ha svelato a Vogue Scandinavia: “Ero più nervoso che alle Olimpiadi”. Ha dichiarato alla rivista: “Sono ancora sotto shock. Sono una maniaca del controllo, è impossibile sorprendermi”.
Tuttavia, la star del salto con l’asta aveva in serbo un’altra sorpresa: aveva portato con sé le rispettive famiglie, provenienti dalla Louisiana e dalla Svezia, per festeggiare la lieta notizia.
Nell’estate del 2024, la coppia ha regalato uno dei momenti delle Olimpiadi, quando si abbracciarono appassionatamente dopo che l’astista svedese-americana aveva battuto il record del mondo vincendo la medaglia d’oro.