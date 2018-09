Monta la rabbia a Napoli, lo sfogo di Ancelotti

Il Napoli si interroga sul preoccupante 0-0 del Marakana contro quella che doveva essere la squadra materasso del gironi di Champions League, la Stella Rossa di Belgrado. Carlo Ancelotti parla di due punti buttati: "Abbiamo perso due punti in un girone difficile ma non dobbiamo vedere le cose in modo troppo negativo, anche se ora siamo secondi".

Sotto accusa l'attacco partenopeo, negli anni scorsi scintillante e adesso involuto. Traverse a parte, sotto porta gli azzurri sprecano molto e sul banco degli imputati ora c'è Arek Milik, apparso in grande difficoltà nelle ultime partite.

"Abbiamo sbagliato nella finalizzazione, ci è mancato poco ma arrivavamo sempre in ritardo. È mancato un pizzico di fortuna, nel finale abbiamo perso un po' di lucidità", ha spiegato Ancelotti, che poi ha criticato i serbi per le perdite di tempo: "Sono abili nel perdere tempo e l'arbitro qualche volta ci è cascato, ma la verità è che dovevamo sbloccare prima la gara. A fine partita ero scuro in volto ma è normale quando non si vince. Comunque non bisogna essere drammatici, mancano cinque partite e non partiamo mai battuti".

"Ho voluto provare a inserire Mertens, potevo anche togliere prima Allan che è stato condizionato dall'ammonizione. Però dovevamo essere più veloci a far arrivare il pallone ai nostri giocatori offensivi. Insigne più centrale? Mi sta piacendo, si muove bene nello stretto e sa muoversi senza palla".

Arrabbiato il giorno dopo il match Piotr Zielinski: "C'è tanta rabbia, siamo delusi perché abbiamo creato tanto, ma alla fine è mancata la cattiveria giusta sotto rete ed abbiamo sbagliato spesso l'ultimo passaggio".

Sotto il Vesuvio c'è malumore anche per la maglia adottata per la Champions, azzurra con i bordi fluorescenti. Una divisa che ricorda quella di un'odiata rivale: "Sembriamo il Verona", si lamentano i tifosi partenopei.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 12:50