Montecarlo, Alcaraz impressionante: umilia Bublik e poi si scusa. Niente sorpasso al numero 1 per Sinner

Alcaraz strappa e umilia Bublik, al quale concede solamente tre game prima di scusarsi e volare in semifinale, rimandando (almeno per ora) il sorpasso di Sinner al numero 1 ATP

Carlos Alcaraz in versione schiacciasassi oggi sulla terra rossa di Montecarlo. Dopo le difficoltà nello scorso turno lo spagnolo è tornato a mostrare la sua versione più brillante dominando e regolando con un risultato quasi umiliante Alexander Bublik, col quale si è addirittura scusato a rete. Un successo che tra l’altro gli permette di evitare il sorpasso al numero 1 ATP da parte di Jannik Sinner.

Alcaraz straripante, Bublik vince solo tre game

Prestazione praticamente perfetta di Alcaraz, che probabilmente oggi è sceso in campo con la voglia di dimostrare la propria superiorità sulla terra dopo le difficoltà accusate nel match contro Tomas Martin Etcheverry. A facilitare il compito allo spagnolo ci ha pensato anche Bublik, che a parte un breve passaggio a metà del primo set, non è mai riuscito a mettere in difficoltà lo spagnolo ed è stato protagonista di parecchi errori non forzati nel tentativo di sorprendere Carlos, che alla fine ha trionfato con il netto risultato di 6-3 6-0, approdando così in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo dove affronterà il vincitore del quarto tra Alex de Minaur e l’idolo di casa Valentin Vacherot.

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Le scuse di Alcaraz a Bublik e la felicità di Carlo per la 300esima vittoria nel tour

Il risultato molto rotondo, quasi “umiliante” per Bublik, ha poi portato Alcaraz, come al solito estremamente gentile e sportivo, a scusarsi con il kazako a rete al termine dell’incontro, come se avesse infierito su un giocatore in giornata no, con Sascha che gli ha sorriso e augurato buona fortuna per il prosieguo del torneo a Montecarlo.

A dare una ragione in più ad Alcaraz per sorridere dopo il bel successo contro Bublik c’è anche il fatto che questa sia stata la sua 300esima vittoria in carriera nel circuito maggiore in appena 367 partite. Queste le parole di un Carlos al settimo cielo dopo il trionfo: “Si sono riuscito subito a togliere il servizio a Bublik, ma poi ho perso un po’ la sensibilità sulla palla. Ci sono stati alcuni game in cui ho dovuto correre tanto e dare il massimo e mi sono salvato in un paio di situazioni e questo mi ha ridato fiducia. Ho giocato una partita solida contro l’anarchia di Sascha (ride, ndr). Sono contento di aver ottenuto la 300esima vittoria nel tour e spero ne arrivino tante altre”.

Niente sorpasso al numero 1 per Sinner (per ora)

Con questa vittoria Alcaraz conserva, almeno per ora, il numero 1 ATP. Vista la vittoria di Sinner su Felix Auger-Aliassime infatti in caso di sconfitta oggi Carlos sarebbe stato superato al numero 1 ATP dall’azzurro, che potrebbe comunque portarsi in vetta alla classifica maschile in caso di successo finale nel torneo o di sconfitta di Carlos in semifinale.