Montecarlo, Alcaraz fatica come Sinner: rischia contro Etcheverry ma si salva. Berrettini/Vavassori eliminati

Ottavo di finale estremamente impegnativo anche per Alcaraz, che ha avuto bisogno di tre set e quasi di due ore e mezza di gioco per approdare ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo contro Bublik

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Giornata complicata per i dominatori del circuito maschile. Dopo Jannik Sinner anche Carlos Alcaraz ha dovuto faticare parecchio per approdare ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, riuscendo a battere Tomas Martin Etcheverry solo al termine di un terzo set combattuto. Giovedì nero anche per Matteo Berrettini, eliminato anche dal tabellone di doppio dopo la sconfitta rimediata in singolare.

Alcaraz rischia ma supera Etcheverry

Quella tra Alcaraz ed Etcheverry sulla carta si presentava come un match senza storia, sensazione confermata anche da un primo set dominato dallo spagnolo, che grazie a tre break si è portato in vantaggio di un parziale. Nel secondo set ecco però che le cose si complicano parecchio per il campione in carica di Montecarlo. Carlos parte bene e si procura subito una chance di break che però non sfrutta. A questo punto però accusa un passaggio a vuoto che lo porta a perdere quattro game consecutivi, con l’argentino che si porta sul 4-1 con due break di vantaggio. Alcaraz tenta di riaprire in set con un immediato contro break, ma Etcheverry è bravo a resistere all’assalto dello spagnolo e ad allungare il match al terzo.

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Arrivati al set decisivo Alcaraz torna ad alzare il livello e alla prima occasione buona (recuperando da 40-15) ottiene il break che si rivelerà decisivo per le sorti del parziale, che però dovrà faticare per conquistare, salvando una palla del contro break e necessitando di ben tre match point per chiudere l’incontro sul 6-1 4-6 6-3 per volare ai quarti di finale di Montecarlo contro Alexander Bublik.

Alcaraz come Sinner, che fatica arrivare ai quarti

Il match di Alcaraz ha ricordato molto quello di Sinner, che come lo spagnolo aveva vinto il primo set 6-1 ma perso poi il secondo al tie-break prima di battere Tomas Machac al terzo e strappare il pass per i quarti, a testimonianza anche di come il passaggio di superficie non sia mai semplice e indolore. L’unica differenza (e volendo attenuante per Jannik) è che l’azzurro ha accusato qualche problema fisico che lo ha limitato e ha causato anche qualche preoccupazione, soprattutto in vista dei prossimi incontri.

Berrettini eliminato anche in doppio

Giornata da dimenticare invece per Berrettini, che dopo il ko rimediato in singolare contro Joao Fonseca ha salutato anche il torneo di doppio. Matteo e Andrea Vavassori sono stati infatti eliminati dalla coppia testa di serie n°3 Harri Heliovaara ed Henry Patten, che approdano così ai quarti di finale di Montecarlo dove affronteranno Hugo Nys ed Edouard Roger-Vasselin.