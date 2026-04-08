Montecarlo, Berrettini affronta il "piccolo Sinner" Fonseca per avvicinarsi a Jannik: doppia sfida per Matteo

Dopo la dimostrazione di forza contro Medvedev, The Hammer punta a ripetersi: sulla sua strada c'è il talento brasiliano Fonseca, ma il vero obiettivo è il derby azzurro

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Dopo aver travolto Daniil Medvedev con un pazzesco 6-0 6-0, Matteo Berrettini si appresta ad affrontare gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo contro il talentuoso Joao Fonseca. Per il match con ‘Sinnerinho’, il tennista romano dovrà sfoderare ancora una volta la sua versione migliore, quella soprannominata ‘The Hammer’, perché Fonseca potrà contare sul sostegno appassionato di tutto il Brasile, pronto a spingere l’erede di Gustavo Kuerten. Il tennista romano ha un doppio obiettivo: battere il sudamericano per avvicinarsi sempre di più a Jannik Sinner nel percorso del torneo.

Montecarlo, Berrettini contro ‘Sinnerinho’ Fonseca

Berrettini ha sorpreso tutti spazzando via Medvedev con disarmante facilità, mentre Fonseca ha superato il francese Rinderknech dopo 2 ore e 33 minuti con il punteggio di 7-5 4-6 6-3. Quella del brasiliano numero 40 del ranking è stata una dimostrazione di forza ma soprattutto tenacia contro il 27esimo tennista al mondo.

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Il 19enne di Rio de Janeiro ha saputo reagire a un secondo set dominato dall’avversario, mostrando una tenuta mentale fuori dal comune. In patria esaltano la sua prova: mai, infatti, si era spinto così avanti nei tornei Masters 1000 su terra rossa dove era arrivato al massimo al secondo turno, nel 2024 a Madrid, all’età di 17 anni. Ora, invece, ha la chance di accedere ai quarti.

Il derby di Matteo e la voglia di rivalsa di Joao

Per Berrettini la sfida con Fonseca ha anche un sapore speciale. È quasi un derby: la nonna materna dell’azzurro, Lucia, è nata a Rio de Janeiro e si è poi trasferita in Italia negli anni ’60. Il suo legame col Brasile è profondo e lo ha più volte ricordato. A febbraio, durante l’ATP 500 di Rio, ha anche respirato da vicino l’atmosfera unica del Carnevale, in compagnia del ct della Seleção Carlo Ancelotti. Questa volta, però, sarà tutta un’altra storia: avrà contro un intero Paese.

In Brasile, infatti, il tifo è tutto per Fonseca. In Sud America non hanno dubbi: è solo questione di tempo prima che il giovane talento possa competere per la vetta del ranking insieme a Carlos Alcaraz e Sinner. Il ‘baby Jannik carioca’ è pronto alla battaglia (giovedì 9 aprile, dalle 11:00): “Sono molto felice che in Brasile la gente si stia appassionando sempre di più al tennis. Cosa mi aspetto dal match contro Berrettini? Ci saranno molti italiani e molte bandiere brasiliane. L’atmosfera sarà fantastica, il sostegno del pubblico è molto importante”. L’obiettivo è vendicare la sconfitta subita nel 2024 in Coppa Davis, quando l’azzurro si impose in due set nell’unico precedente tra i due.

La doppia missione di Berrettini: Sinner nel mirino

Vincere per continuare la sua corsa. Ma anche battere “Sinnerinho” per avvicinarsi a Sinner. Berrettini guarda già avanti: Sinner affronterà il ceco Tomas Machac (giovedì 9 aprile, dalle 12:30), poi i due italiani potrebbero incrociarsi in semifinale.

Se il rosso di San Candido ha nel mirino la vetta occupata da Alcaraz, il romano – attualmente al 90esimo posto nel ranking – vuole lasciarsi alle spalle infortuni e difficoltà. Il netto 6-0 6-0 inflitto a Medvedev, cui ha fatto saltare i nervi, è un segnale ben preciso: Berrettini è pronto a dimostrare di poter tornare protagonista ad altissimo livello.