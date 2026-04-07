Montecarlo, Berrettini "martella" Bautista-Agut che si ritira dopo 4 game: ora supersfida con Medvedev

Debutto comodo per Matteo Berrettini a Montecarlo: Bautista-Agut si ritira dopo soli 4 game, nei quali però il romano aveva fatto vedere cose importanti (soprattutto al servizio). Darderi sotto con Hurkacz

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Più facile di così il debutto di Matteo Berrettini sulla terra europea non avrebbe potuto essere. Perché è durato appena 22’ (al netto anche di una pausa medica) il confronto con Roberto Bautista-Agut, primo stress test nel Principato, dove il romano non ha lasciato nulla per strada nei soli 4 game giocati. Il ritiro del giocatore spagnolo ha fatto il resto: Berrettini avanti quasi senza nemmeno sudare, e forse questo è l’unico vero rimpianto, perché l’idea di potersi confrontare con un tennista esperto sul rosso come Bautista-Agut in qualche modo avrebbe avuto una sorta di crisma allenante di cui Matteo andava certamente in cerca. Anche se nei 4 game disputati di spunti per pensare positivo se ne sono avuti fin troppi.

Berrettini ingiocabile con la prima: buoni segnali da Matteo

Perché Berrettini non s’è risparmiato, brekkando due volte un rivale che, almeno nei primi scambi, è sembrato voler provare a rispondere colpo su colpo. Lo spagnolo s’è arreso però dopo il quarto gioco, perso a 15, dopo che già alla fine del terzo game aveva chiesto e ottenuto l’intervento del MTO, provando a curare un fastidio muscolare che pure s’è rivelato insormontabile.

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Va da sé che il tennista azzurro fino a quel momento aveva mandato chiari segnali ai naviganti, mettendo il 90% di prime in campo (ovvero 9 su 10: solo una ha visto prevalere nello scambio il rivale, dunque ricavandone l’89% di punti) e chiudendo a proprio favore la sola seconda di servizio che ha dovuto servire nel primo game.

Insomma, una versione piuttosto solida del martello capitolino, che adesso vedrà alzarsi notevolmente asticella nel secondo turno, pensando alla sfida diretta contro Daniil Medvedev, che nella prima parte di stagione ha mandato più di un segnale di risalita, e col quale è sotto 3-0 nei precedenti, disputati però tutti sul cemento (ma l’ultimo è datato più di 4 anni, all’ATP Cup in Australia del 2022).

Darderi al terzo set contro Hurkacz. Sinner avanti con Humbert

Nella mattinata di Montecarlo c’è in campo anche Luciano Darderi, che ha ceduto 7-4 al tiebreak nel primo set contro Hubi Hurkacz, replicando però nel secondo, vinto 7-5. In contemporanea c’è il debutto di Jannik Sinner, opposto al francese Ugo Humbert sul campo centrale, intitolato a Ranieri III (il numero 2 del mondo ha vinto 6-3 il primo set a seguire di scena Carlos Alcaraz, opposto a Sebastian Baez).

Montecarlo: il tabellone completo