La figlia di Carolina di Monaco per la finalissima occupava un posto accanto al Principe, nella tribuna riservata dopo aver seguito il campione accanto al compagno

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sarà per la ragion di Stato, per il coinvolgimento emotivo che Jannik Sinner è riuscito a suscitare a Montecarlo, ma Charlotte Casiraghi ha valutato e deciso di adeguarsi, dopo aver scelto di rendere pubblico il proprio legame con lo scrittore francese Nicolas Mathieu. Ha rinunciato per accomodarsi nella tribuna riservata al Principe Alberto e Charlene, presente per la prima volta dall’inizio del torneo, con la sorella Alexandra di Hannover e i cugini Pauline e Louis Ducruet. Per Sinner, vincitore del primo Masters 1000 sulla terra e tornato numero 1 del ranking, ha valutato e deciso di non eccedere. Per Jan, Charlotte ha rivisto la sua posizione.

Charlotte Casiraghi accanto al Principe Alberto per Sinner

Charlotte Casiraghi ha assistito agli ultimi match di Sinner senza alcuna riserva. Ha partecipato e sofferto ad ogni punto, partecipando come mai prima: la simpatia per il campione altoatesino, ma residente nel Principato di Monaco, è tale da aver spinto la figlia di Carolina a esporsi. Prima di questi giorni, aveva deciso di mostrarsi in pubblico con Mathieu, non in eventi ufficiali, ma solo al Gp di Montecarlo lo scorso anno. Ieri l’assenza dello scrittore, suo compagno da circa due anni, è parsa stridente.

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La finale tra Carlos Alcaraz e Sinner ha segnato un punto focale della stagione per Montecarlo e la sua presenza, accanto al Principe e consorte, era quasi d’obbligo. Una situazione che, però, ha escluso Mathieu ed è un dato di fatto.

L’assenza di Mathieu

Le apparizioni pomeridiane di giovedì e venerdì, poi, aveva suggerito un interesse di Charlotte non solo per il tennis, ma per il campione italiano trapiantato a Montecarlo per via della vicinanza a Bordighera dove Jannik aveva incominciato il suo percorso, grazie a Riccardo Piatti.

Proprio qui, sulla terra rossa che mai aveva regalato simili soddisfazioni a Sinner si è consumato il sorpasso ai danni dello spagnolo che ha dimostrato, rispetto all’azzurro, di essersi fermato. Alcaraz è sempre carico di inventiva, oltre a vantare un gioco più completo e angolazioni e colpi straordinari (vedasi la palla corta, ad esempio). Eppure l’italiano ha saputo crescere e migliorare nella risposta, nel servizio e ha recuperato punti preziosi soprattutto sulla prima.

Getty Images

Charlotte Casiraghi con Alberto di Monaco

Insomma, un evento centrale anche nell’economia del Principato che ha goduto e godrà di una sorta di beneficio riflesso, derivante dal ritorno del talento italiano che ha casa qui e vive abitualmente qui e che proprio su questo campo ha riconquistato la vetta della classifica ATP.

Dal suo punto di osservazione privilegiato, Charlotte Casiraghi (occhiali scuri, blazer e camicia) ha seguito con la medesima attenzione dei giorni precedenti dalla tribuna riservata al principe, nello stadio Court Ranieri III. Anche ieri pomeriggio nessun eccesso, nessun gesto e urlo eccessivo ma un certo entusiasmo che neanche Alberto ha nascosto per Sinner.

Mathieu assente, Charlotte tra i fratelli e i cugini

Charlotte, con il compagno, non sedeva accanto allo zio ma poco distante mentre domenica pomeriggio ha preso il suo posto, sola, tra la sorella Alexandra di Hannover, grande sportiva a sua volta e nota per il suo amore per il pattinaggio di figura che l’ha condotta ad accompagnare di recente il Principe a Milano e a Cortina, e i cugini.

Mathieu non era presente a dimostrazione che la linea è definita: non si mostrano assieme nelle occasioni ufficiali che la vedono coinvolta.

Agli albori della loro relazione

Come si nota, Charlotte e Mathieu mantengono una certa discrezione. Pur essendo la loro relazione nota, non si presentano a occasioni ufficiali mantenendo separati i ruoli.

A metà febbraio 2024 era stato il settimanale Gente a ritrarre la coppia costituita da Charlotte e lo scrittore entrare nell’appartamento di lei nel VI arrondissement della Ville Lumiere, a siglare un patto. Un’unione che coincide con la conclusione del suo rapporto con Dimitri Rassam, suo marito dal quale, però, non ha mai formalizzato in via effettiva la separazione dopo un lungo rapporto e la nascita del suo secondogenito, Balthazar. Anche Voici aveva pubblicato alcuni scatti, accompagnati da indiscrezioni sulle ragioni dell’allontanamento tra la figlia di Carolina e il produttore.

L’unico evento che li aveva visti entrambi era stato il GP di Montecarlo, appuntamento fisso del Mondiale di F1 che ha conferito lustro e prestigio al circuito cittadino, tra i più belli di sempre. Ma oltre a quell’episodio risalente al 2025, massima discrezione.

Il non detto e il tifo per Sinner che unisce

Charlotte non ha mai parlato in maniera particolarmente dettagliata delle sue relazioni, pur rispettando le proprie inclinazioni e sostenendo anche pressioni non indifferenti per difendere le sue scelte private. La libertà ha un suo prezzo.

Ieri era sola, pur seduta accanto a sorella e ai suoi cugini con i quali conserva e protegge un rapporto sentimentale profondo. Il grande assente, a distanza di giorni dal roboante annuncio senza parole, è stato proprio lo scrittore francese, Nicolas Mathieu.

Ma Charlotte sedeva poco distante da Alberto e si trattava della finale più decisiva nel piano Sinner. Per Jannik e non solo, ha occupato quel posto.