Montecarlo, finale Sinner-Alcaraz in chiaro: la decisione di Sky, dove vederla in tv

Il regalo della pay-tv satellitare ai tifosi di Jannik: l'ultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo non sarà riservato solo agli abbonati, l'orario dell'incontro

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La finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in chiaro e gratis. La decisione di Sky, che detiene i diritti del torneo che va in scena sulla terra rossa del Principato, fa felici i tifosi: l’appuntamento tra i due giganti del tennis è fissato per domani, domenica 12 aprile, a partire dalle 15:00. Nella prima finale del 2026 tra lo spagnolo e l’italiano non c’è in palio soltanto il trofeo, ma anche la vetta del ranking. Il rosso di San Candido, reduce dallo straordinario Sunshine Double, deve battere il numero uno del classifica ATP per mettere la freccia.

Montecarlo, dove vedere in chiaro la finale Sinner-Alcaraz

Come già annunciato nei giorni scorsi, Sky ha deciso che l’ultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmesso in chiaro su TV8. Un autentico regalo per tutti gli appassionati e non solo per gli abbonati alla pay-tv satellitare. Una svolta rispetto ai precedenti tornei: né per Indian Wells né per Miami, infatti, era stata prevista la trasmissione in chiaro delle finali poi vinte da Sinner.

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Questa volta Jannik è per tutti, proprio in occasione della super sfida da sogno contro il rivale-amico Alcaraz con in palio la cima del ranking. La partita sarà inoltre mandata in onda anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire l’incontro sul sito di TV8, oltre che su SkyGo e NOW.

Sinner-Alcaraz: l’orario della finale

In semifinale Sinner si è sbarazzato di Alexander Zverev con il punteggio di 6-1, 6-4. Una vera e propria dimostrazione di forza da parte dell’altoatesino, che alla solita solidità ha abbinato anche colpi a effetto che hanno richiamato alla mente leggende del calibro di Roger Federer e John McEnroe.

Non è stato da meno Alcaraz, che si è ritrovato contro un tifo da stadio, visto che il monegasco Valentin Vacherot poteva contare sul caloroso sostegno del pubblico di casa. È finita 6-4, 6-4 in un’ora e 24 minuti. Jannik e Carlos si ritroveranno ancora una volta l’uno contro l’altro sul campo Rainier III, facendo anche le prove generali per il Roland Garros. La finale del Masters 1000 di Montecarlo inizierà domani, domenica 12 aprile, non prima delle 15:00.

Tra Jannik e Carlos è la prima sfida del 2026

Quella di Montecarlo è la prima finale tra Sinner e Alcaraz nel 2026. Per l’italiano si tratta anche della prima finale nel torneo e della quarta consecutiva in un Masters 1000.

Lo spagnolo vanta numeri straordinari sulla terra rossa: ha vinto il Roland Garros nel 2024 e 2025, oltre ai titoli di Barcellona, Roma e Montecarlo 2025. Inoltre ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi di Parigi del 2024. I due si affrontano per la 17esima volta: il bilancio è a favore di Alcaraz, avanti 10-6 nei precedenti.