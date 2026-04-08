Montecarlo, pomeriggio amaro: buio pesto per Musetti e Cobolli, eliminati in due set da Vacherot e Blockx

Dopo la mattinata di gloria con Berrettini, per l'Italia il sole tramonta in fretta nel pomeriggio del Country Club: Musetti e Cobolli lasciano il torneo senza troppe velleità

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il mattino aveva l’oro in bocca, il pomeriggio s’è rivelato nefasto come pochi per l’Italia di stanza a Montecarlo. Dove in un colpo solo salutano sia Musetti (all’esordio, contro Vacherot) che Cobolli, battuto da un Blockx sembrato insormontabile. Due battute d’arresto pesanti: se Musetti si sapeva che fosse ancora un po’ in rodaggio, il momento no di Cobolli lascia presagire tinte fosche per il proseguo della stagione sul rosso. Così nel Principato restano in ballo soltanto Sinner (opposto a Machac) e Berrettini, che sfiderà Fonseca.

Musetti sbaglia quando conta: Vacherot non perdona

Musetti sapeva che sarebbe stato complicato avere ragione dell’idolo di casa, quel Vacherot che quest’anno al Country Club ha deciso di passare dalla porta principale. Uno che però solitamente va forte sul veloce, mentre sul rosso era un po’ tutto da scoprire. Ma contro un Lorenzo ancora un rodaggio dopo i problemi che l’avevano condizionato nel Sunshine Double (ko. all’esordio a Indian Wells con Fucsovics, ritirato a Miami prima di scendere in campo contro Jodar), Vacherot ha saputo volgere a proprio favore soprattutto i momenti chiave della sfida.

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Ad esempio nel tiebreak del primo set, dove a fronte di tre soli punti di differenza totali (49 a 46) è stato bravo a risalire dal 4-1 in favore del toscano, chiudendo sull’8-6 dopo aver annullato una palla set e averne sciupata una a favore (in realtà ne aveva avuta una anche nel dodicesimo gioco, ma sul servizio di Musetti, che l’aveva annullata).

Lorenzo fa e disfa: Montecarlo ai piedi del proprio beniamino

Nel secondo set la svolta è arrivata nella parte centrale: sul 3-2 a favore dell’italiano, il monegasco ha piazzato un filotto di 8 punti consecutivi, l’ultimo buono per sfruttare la prima palla break del set (ne avrebbe avute semmai due nello stesso game) e mettere una pressione enorme sulle spalle del toscano. Che ha avuto un sussulto nel decimo game, quando Vacherot ha servito per chiudere la partita, ma s’è impietosito e ha concesso due palle break (buona la prima, con dritto fuori misura).

Un piccolo capolavoro vanificato nel gioco successivo, quando Musetti s’è ritrovato sotto 0-40 e dopo aver annullato una prima palla break ha spedito un rovescio in rete, regalando una seconda opportunità al rivale per chiudere la contesa. E stavolta l’idolo del pubblico locale non ha tremato: ha servito 4 prime senza batter ciglia, e praticamente Musetti non ha nemmeno avuto diritto di replica.

È una sconfitta amara, per quanto si sapeva che sarebbe stato complicato opporre resistenza a un Vacherot in queste condizioni. E Lorenzo, seppur non ancora al 100%, è il primo a sapere che stavolta avrebbe potuto fare di più.

Cobolli ha spento la luce: Blockx lo manda subito fuori giri

Il momento no di Flavio Cobolli prosegue senza sosta anche a Montecarlo, dove l’incerto debutto con Comesana aveva già dato adito a qualche preoccupazione. Che contro Alexander Blockx ha impiegato poco per venire a galla: doppio 6-3 e addio al torneo del Principato per il tennista romano, che aveva saltato Bucarest (doveva aveva vinto un anno fa) per preparare al meglio il primo torneo sulla terra, ma che agli ottavi non accederà come già era successo nella passata edizione, quando perse sempre al secondo turno, ma da Fils.

Stavolta Flavio s’è inceppato presto contro un belga che è sembrato scatenato, subito lesto a trovare il break nel terzo gioco del primo set (dopo due palle annullate da Cobolli, ma è buona la terza). Tre opportunità per il contro break restano lì sul campo e nel nono gioco il romano crolla, perdendo il servizio a zero e consegnando così al rivale la possibilità di servire per primo nel secondo set. Dove Blockx è sempre dominante: nel quarto game trova il break e poi non concede più nulla, rischiando qualcosina solo nel nono gioco quando spreca due palle match prima di chiudere alla terza ai vantaggi dopo nemmeno un’ora e mezzo di partita.

Una partita dominata dal belga, che si assicura l’ottavo con de Minaur, sale a un passo dalla top 70 (best ranking assicurato) e che così facendo mette il dito nella piaga in una crisi, quella di Cobolli, che comincia a preoccupare (dopo la vittoria ad Acapulco, tre ko. su 5 gare disputate).

Montecarlo: il tabellone completo