Montecarlo, quando si gioca Sinner-Humbert e dove vederla: Alcaraz è già a ruota di Jannik

Debutto di martedì per i due dominatori del tennis mondiale: l'italiano in campo sul Ranieri III dopo il match tra Berrettini e Bautista Agut, a seguire lo spagnolo.

Uno dopo l’altro. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo di martedì nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa, dopo aver saltato il primo in virtù del “privilegio” concesso alle migliori otto teste di serie. L’organizzazione del torneo del Principato, una delle migliori del circuito (è l’unica che garantisce gli orari del giorno dopo entro le 18, purtroppo una rarità nel panorama mondiale), ha infatti comunicato l’order of play della giornata di martedì 7 aprile. E sul Ranieri III, il campo principale, ci sono sia l’italiano sia lo spagnolo. Curiosità: Alcaraz sembra già idealmente costretto a rincorrere Sinner.

Montecarlo, 7 aprile: si parte con Berrettini-Bautista Agut

Ad aprire il programma il match tra il redivivo Matteo Berrettini, che ha beneficiato di una wild card per entrare nel main draw del torneo monegasco, e un lucky loser, lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Inconro previsto per le 11, sul campo principale del Country Club di Montecarlo, quello più capiente e prestigioso. Un incontro che, almeno per le fasi iniziali, sarà visto anche da Jannik Sinner, magari pronto a dare qualche consiglio e a incoraggiare da bordo campo il suo fraterno amico Matteo. Il match tra il rosso di San Candido e Ugo Humbert, infatti, andrà in scena alla conclusione del primo incontro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner sfida Humbert a Montecarlo: l’orario e la diretta tv

Intorno alle 12.30, insomma, dovrebbe toccare a Sinner contro il francese, che nel primo turno ha eliminato – senza troppi problemi, per giunta – l’astro nascente Moise Kouame in un derby transalpino trasformatosi in un monologo. Due i precedenti per il numero 2 della classifica ATP contro Humbert, datati 2019 (sconfitta alle Next Gen ATP Finals) e 2021 (vittoria agli Internazionali di Roma). Un match che non dovrebbe riservare troppe insidie, anche se Humbert viaggia alle soglie della top 30. La diretta tv è esclusiva di Sky e NOW per i rispettivi abbonati. Viva anche l’opzione Tennis TV, sempre per abbonati. Diretta live anche su Virgilio Sport.

Alcaraz col traino di Sinner: per Carlos l’avversario è Baez

Dopo Sinner, tocca ad Alcaraz che in giornata ha conosciuto il nome del suo avversario: non sarà Stan Wawrinka, che aveva espresso il desiderio di un “ultimo ballo” contro Carlitos, bensì il terraiolo argentino Sebastian Baez. Il sudamericano non ha avuto pietà dello svizzero, piegato sul punteggio di 7-5 7-5. Il match tra Alcaraz e Baez avrà inizio alla conclusione di quello tra Sinner e Humbert, tra le 14 e le 15. Oltre a Berrettini e Jannik, ci sarà un altro italiano in campo ma al Court EA de Massy: si tratta di Luciano Darderi, di scena alle 11 contro il polacco Hubert Hurkacz, entrato in tabellone col ranking protetto.