Montecarlo, Sinner in estasi: l’abbraccio (senza bacio) a Laila, la dedica alla famiglia e la sorpresa della mamma

Tutta la felicità di Sinner dopo la vittoria su Alcaraz e la conquista del suo primo Big Title sulla terra rossa. Una felicità condivisa con la famiglia e, ovviamente, anche con Laila

Jannik Sinner è il nuovo Re di Montecarlo! L’azzurro si è infatti sbloccato anche sulla terra, conquistando il suo primo Big Title sul rosso al termine della finale contro Carlos Alcaraz vinta per 7-6 6-3 e che lo ha visto per larghi tratti in controllo. Un risultato incredibile, considerando anche il modo in cui è arrivato, e che ha ovviamente riempito di gioia Sinner, che dopo la vittoria si è lasciato andare ai festeggiamenti, raggiungendo subito il suo angolo con cui ha condiviso la propria gioia.

Momento d’oro per Sinner, Jannik si sblocca sulla terra: a Montecarlo il primo Masters sul rosso

Continua il momento d’oro di Sinner, che dopo le difficoltà affrontate nei primi due messi dell’anno non ha più perso una partita, conquistando a Montecarlo il terzo titolo Masters 1000 consecutivo della stagione (il quarto contando anche Parigi, ovvero l’ultimo del 2026), senza dubbio il più inatteso e importante per vari motivi.

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In primis perché questo rappresenta il primo big title vinto sulla terra da Jannik (che su questa superficie aveva finora vinto solamente il 250 di Umago nel 2022, casualmente sempre contro Alcaraz). In secondo luogo per come è arrivato, ovvero dopo un tour de force durante il Sunshine Double che lo ha obbligato a non riposarsi prima di questo torneo e, soprattutto, a non potersi preparare al meglio per il cambio di superficie. In terzo luogo per l’avversario battuto in finale, il suo rivale Alcaraz, da ormai due anni a questa parte ha fatto incetta di titoli sul rosso consacrandosi come il miglior giocatore del circuito su questa superficie, forse, però, solo fino a oggi.

Le parole di Sinner nel post partita

Un trionfo, come dicevamo prima, tutt’alto che scontato alla vigilia, come dimostrano anche le prime parole di Sinner, che dopo la vittoria è apparso inizialmente un po’ senza parole: “Non saprei da dove iniziare, siamo arrivati qui cercando di accumulare più partite possibili per avere un feedback sulla terra con i grandi tornei che si avvicinano. Oggi è stato un livello molto alto da parte di entrambi viste le condizioni col vento. Un altro risultato incredibile, ritornare al numero 1 è importante per me, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver finalmente vinto un torneo importante su questa superficie.

Mi sono sentito vicino nei game in risposta e ho avuto la sensazione che nel secondo set il cambio palle mi abbia anche avvantaggiato. Sotto di un break ho cercato di rimanere lì mentalmente, di insistere e insistere, ho cercato di tenere alta la concentrazione e la mentalità. Questo torneo significa tanto per me, è un torneo fantastico, anche perché posso dormire a casa (ride, ndr)”.

Sinner in estasi, l’abbraccio (senza bacio) a Laila e la sorpresa di mamma Siglinde

A dimostrazione di quanto questo successo a Montecarlo sia stato importante per Sinner c’è stata anche la sua reazione dopo il match point convertito. Uscita la risposta di Alcaraz, Jannik si è subito piegato su se stesso abbassando lo sguardo per qualche istante, come per prendersi qualche istante per realizzare quanto appena compiuto. Rialzatosi Sinner ha mostrato poi un sorriso a 32 denti, prendendosi le congratulazioni di Carlos a rete e poi allargando le braccia per accogliere tutti gli applausi di un Ranieri III tutto ai suoi piedi.

Jannik è poi corso immediatamente nel proprio angolo, abbracciando i componenti del suo team, papà Hanspeter, il fratello Mark (arrivato apposta per la finale) e poi la sua compagna Laila Hasanovic, con la quale però non c’è stato alcun bacio come invece alcuni si aspettavano. Poco dopo nel suo team è stata anche inquadrata mamma Siglinde, apparsa un po’ dal nulla per festeggiare, tutta emozionata, l’ennesimo successo di suo figlio. Probabile che la madre, nota per “soffrire” non poco durante le partite di Sinner, abbia deciso di seguire l’incontro dietro le quinte al club, forse per non distrarre Jannik con le sue reazioni, o forse banalmente per viversi la giornata con maggiore tranquillità.

Sinner e la dedica alla famiglia

Nel discorso durante la premiazione Sinner ha poi ringraziato gli organizzatori ed espresso belle parole per il suo rivale Alcaraz, ma soprattutto fatto una bella dedica al suo box, alla sua famiglia e a i tanti gli italiani accorsi per fare il tifo per lui: “Grazie Principe Alberto e Principessa per rendere possibile questo torneo con l’aiuto anche degli sponsor, vivere questi momenti è molto importante per me. Carlos congratulazioni a te e il tuo team, fate cose incredibili anno dopo anno e mostri a tutti che giocatore incredibile tu sia. Hai ottenuto quello che nessuno alla tua età è riuscito a raggiungere e incontrarti nelle finali le rende ancora più speciali, buona fortuna per il resto della stagione.

Al mio team: grazie per spingermi al limite, sono state settimane molto interessanti. Cerco di capire come giocare su questa superficie. Grazie a ogni singola persona nel mio box, grazie alla mia famiglia e continuiamo su questa strada. E ora qualche parola in italiano (ride, ndr): grazie, grazie mille a tutti, è davvero un sogno giocare qua, è come essere in Italia, quindi grazie mille del supporto”.