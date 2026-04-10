Montecarlo, Sinner scaccia le paure e ritrova Zverev: “Ieri ero molto stanco”. Papà Hanspeter in versione Cahill

I timori per il calo fisico accusato contro Machac sono stati subito spazzati via da Sinner, che - spinto da papà Hanspeter in versione Cahill - ha ben impressionato contro Auger-Aliassime

Allarme rientrato a Montecarlo, dove dopo le difficoltà nel match contro Tomas Machac Jannik Sinner ha ben impressionato battendo Felix Auger-Aliassime in due set e strappando il pass per la semifinale, dove affronterà ancora una volta Alexander Zverev. Intanto senza Darren Cahill sugli spalti ci pensa papà Hanspeter a caricare il suo Jannik.

Sinner scaccia le paure dopo il calo fisico contro Machac

Il calo fisico accusato nel secondo set contro Machac (il primo perso dopo i 37 conquistati consecutivamente in un evento Masters 1000) aveva fatto scattare un piccolo allarme sulle condizioni fisiche di Sinner, apparso un po’ stanco e provato dopo l’estenuante tour de force al quale si è sottoposto nell’ultimo mese abbondante.

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Il match contro Auger-Aliassime ha però scacciato tutte le paure, con Jannik che è apparso in ottimo condizione e brillante fisicamente, ammettendo anche nel post partita di essersi sentito molto meglio rispetto al giorno precedente: “Come mi sento rispetto a ieri? Un passo avanti oggi, è stata una partita dura. Sapevo che avrei dovuto migliorare alcuni aspetti, come il servizio che non è ancora a posto, ma tutto considerato sono contento. Ieri ero stanco, ma ho recuperato e dormito bene, vediamo domani. In ogni caso sono contento di essere tornato in semifinale”.

Quarta semifinale 1000 consecutiva contro Zverev

Ora in semifinale Sinner affronterà ancora una volta Zverev, in quello che ormai è diventata a quanto pare una tappa obbligata per Jannik negli eventi Masters 1000. Quella di domani sarà infatti la quarta semifinale consecutiva in torneo di questa categoria tra il tedesco e l’azzurro, che ha vinto tutte le tre precedenti (che gli hanno permesso di portare a 7 la striscia di vittorie consecutive contro Sascha) senza concedere un set. La speranza è che questo incontro possa portare anche un po’ di fortuna a Sinner, che quando ha affrontato Zverev in una semifinale “1000” ha poi sempre vinto il torneo, evento che in questo caso gli permetterebbe di tornare numero 1 della classifica ATP.

Papà Hanspeter in versione Darren Cahill

Jannik non è però l’unico componente della famiglia Sinner ad aver catalizzato su se stesso le attenzioni di Montecarlo. Grande protagonista delle sfide dell’azzurro è stato anche papà Hanspeter, nell’angolo dell’azzurro al fianco di Simone Vagnozzi, quasi come fosse il sostituto di Cahill. Durante la sfida con Auger-Aliassime, Hanspeter si è infatti reso protagonista dei classici incitamenti in stile Darren, alzandosi, applaudendo e mostrando il pugno nei momenti delicati dell’incontro per caricare Jannik, che sappiamo quanto apprezzi vedere il proprio team sul pezzo.