Montella alla Fiorentina, Graziani non è del tutto convinto

L'ex giocatore della Fiorentina Francesco Graziani ha commentato il ritorno di Montella sulla panchina viola: "Un allenatore come Montella a me è sempre piaciuto e quindi sono contento del suo ritorno".

Graziani però non è convinto del contratto fino al 2021 ventilato nelle ultime ore: "Se fossi stato nella proprietà, avrei fatto un contratto di un anno e mezzo perché un tecnico deve sempre avere gli stimoli di guadagnarsi la conferma. Spero di no, ma se dovesse non andare come auspichiamo ci sarebbe un ingaggio ingombrante da pagare".

SPORTAL.IT | 10-04-2019 16:09