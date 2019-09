Montella: "Arrabbiati ma è la strada giusta"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella applaude i suoi nonostante il pareggio subito in rimonta con l'Atalanta: "Oggi usciamo dal campo arrabbiati, perché se riusciamo a tenere testa a una squadra come l’Atalanta vuol dire che stiamo facendo le cose giuste e stiamo avendo il percorso giusto. Alla fine non riuscivamo più a pressare, abbiamo sofferto e il pareggio ci sta contro un avversario forte che ha automatismi e sa quando prendersi dei rischi. Dispiace perché mancavano 10 secondi ma le cose positive sono state tante anche oggi".

"Pian piano avremo anche l’opzione per giocare con una punta vera, oggi abbiamo finito la partita con due attaccanti veri. Non ho voglia oggi di parlare di mercato".

SPORTAL.IT | 22-09-2019 21:03