Montella: "Balotelli sta lavorando duro"

03-12-2021 19:51

Vincenzo Montella in un’intervista a Goal ha parlato della sua esperienza in Turchia, all’Adana Demirspor: “Prima di venire qui ero aperto a ogni possibilità e ho parlato con tanti club, ma alcuni loro progetti non mi interessavano. Volevo esplorare nuovi posti e campionati diversi. Quando mi ha chiamato l’Adana abbiamo valutato cosa si poteva fare, ho visitato le strutture e la città e preso la mia decisione di venire qui essendo convinto dell’organizzazione e degli obiettivi del club”.

Il momento di Balotelli, andato a segno cinque volte in campionato e una volta in coppa: “È riuscito ad adattarsi al nostro sistema, la sua condizione sta migliorando giorno dopo giorno. Lavora duro e credo che possa fare ancora di più rispetto a ciò che ha fatto finora. Che voglia tornare in Nazionale, da allenatore, mi rende molto felice, lavoreremo ulteriormente per raggiungere il suo obiettivo”.

