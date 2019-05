Montella, battuta sul Milan

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato alla vigilia del match contro il Milan: "Da allenatore e anche da giocatore non ho mai perso quattro gare di seguito, dunque prima che per la classifica voglio vincere per l'onore".

Sui rossoneri: "Da bambino tifavo per i rossoneri, poi mi sono ripreso un po'… Averli allenati è stato un sogno coronato anche da un trofeo. Resta un grandissimo ricordo ma il mio presente e il mio futuro si chiamano Fiorentina e voglio battere il Milan per la mia squadra. Gattuso? Quando lui arrivò al settore giovanile del club rossonero dissi al direttore Fassone che in caso di divorzio anticipato mi avrebbe fatto piacere essere sostituito da lui. Per il resto cosa c'era da dire a suo tempo ce lo siamo detti. Saluterò Gennaro volentieri ma spero di salutarlo con maggior piacere a fine gara".

SPORTAL.IT | 10-05-2019 22:36