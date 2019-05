Montella, è arrivato il verdetto su Simeone

Giovanni Simeone lascerà la Fiorentina in estate. L'attaccante argentino, l'acquisto più caro dell'era Corvino (18 milioni di euro), ha deluso fortemente le aspettative in questa stagione e non ha convinto neanche Vincenzo Montella, che ha dato il via libera per la cessione a giugno. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Simeone ha realizzato appena sei reti in questa stagione, di cui due in Coppa Italia. Nel girone di ritorno, complice l’arrivo di Muriel, ha perso il posto da titolare e ha segnato solo due gol, l'ultimo il 31 marzo. I gigliati cercheranno di piazzarlo sul mercato per poi dare a Montella un attaccante di sicuro affidamento.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 10:16