Montella è già pazzo di Ribery

All'indomani della presentazione ufficiale di Franck Ribery, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella si è detto subito impressionato dal francese: "Ribery? E' indietro, ma mi ha convinto subito. Ha voglia di essere competitivo e di darci una mano: lo convocherò e spero ci sia la possibilità di farlo giocare".

"I dirigenti stanno lavorando benissimo – ha poi aggiunto Montella riferendosi al mercato dei viola – , hanno portato giocatori come Pulgar e Badelj, ma la squadra è ancora in fase di costruzione".

Sull'inizio della nuova stagione, ha invece dichiarato: "Il calendario non ci aiuta, questo però non può essere un alibi. Lavoriamo per dare un'identità alla squadra".

SPORTAL.IT | 23-08-2019 14:27