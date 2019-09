Montella, frecciata a Gasperini

Durante la conferenza stampa in vista della gara contro l'Atalanta, Vincenzo Montella ha parlato degli avversari: "Ho visto anche io la partita dell'Atalanta a Zagabria, ma non posso fare un'analisi su di loro. Per quanto ci riguarda dobbiamo fare pressione alta quanto bassa, dipende dal momento dell'avversario".

"Ogni gara va organizzata nella giusta misura, ad oggi credo che nessuno possa dire nulla alla squadra rispetto al percorso che sta avendo. E' un'altra Fiorentina rispetto alla passata stagione. Sono contento, ora facciamo i tre punti che ci mancano".

Il tecnico dei viola ha poi parlato così delle polemiche dell'anno passato tra Gasperini e Chiesa, accusato di essere un 'simulatore': "E' tutto finito, quel discorso è chiuso. Speriamo di avere un rigore simile al loro in Coppa Italia". Montella si riferisce al calcio di rigore tanto discusso durante la semifinale di ritorno dello scorso anno: fallo dubbio su Gomez e pareggio dal dischetto di Ilicic.

SPORTAL.IT | 21-09-2019 14:17