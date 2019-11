Montella ha chiesto Ljajic: la risposta della Viola

Vincenzo Montella è deciso: per la sua Fiorentina vuole il ritorno di Adem Ljajic.

Secondo quanto riportato dal portale turco fotospor.com, l'allenatore della Viola avrebbe chiesto alla società il fantasista serbo ex Roma, Inter e Torino. Il 3-5-2 metterebbe in risalto le qualità del ragazzo che attualmente milita in Turchia, al Besiktas.

La società, però, non è molto convinta del profilo di Ljajic e non è ancora arrivato l'ok per formulare un'offerta per il giocatore.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 17:30