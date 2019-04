Montella ha trovato il punto debole della Fiorentina

Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, Vincenzo Montella ha ricordato la partita d'andata: "Vidi quella partita, non con l'occhio dell'allenatore, ma fu entusiasmante. Quella gara ha detto che la Fiorentina se la può giocare sempre a Bergamo".

Sulla squadra: "La squadra sta bene fisicamente e lo abbiamo visto anche domenica, hanno recuperato tutti escluso Pjaca. E' solo una questione di autoconvinzione che deve crescere".

Gli orobici stanno disputando un ottimo campionato: "Stanno esprimendo un grande calcio, meritano tutti gli elogi e sono in un ottimo momento. Noi dobbiamo preparare al meglio questa partita, non c'è niente di impossibile. Abbiamo le caratteristiche per metterli in crisi".

SPORTAL.IT | 24-04-2019 14:00