Montella, l'ultimo regalo prima di lasciare la panchina della Turchia: un gesto da signore

L'ormai ex ct ha deciso di condonare un debito di 330mila euro all'Adana Demirspor, che ha allenato tra il 2021 e il 2023 e che si trova in difficoltà finanziarie

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L’annuncio ufficiale verrà dato quando contemporaneamente verrà nominato il suo successore ma da qualche giorno Vincenzo Montella non è più il ct della Turchia. Il deludente Mondiale e il pessimo approccio alla Nations League, con 4 sconfitte in 4 partite, ne hanno segnato il destino ma prima di lasciare la Turchia il tecnico italiano si è reso protagonista di un gran bel gesto.

Il regalo di Montella

Montella ha ufficialmente condonato il suo debito di 330.000 euro con l’Adana Demirspor, la squadra che ha allenato tra il 2021 e il 2023 e che attualmente si trova in difficoltà finanziarie nella seconda lega turca. Il club ha annunciato che la decisione, a seguito di un accordo verbale raggiunto il 5 settembre, è stata comunicata al termine del periodo di ritiro della nazionale e ha ringraziato il tecnico italiano.

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Il comunicato del club

Mentre l’Adana Demirspor, squadra della TFF 2. League, continua a registrare prestazioni deludenti, i suoi debiti si accumulano. In un comunicato stampa si legge del regalo dell’ex ct: “Il signor Vincenzo Montella, che ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico della Squadra Professionistica del nostro club tra il 2021 e il 2023 e attualmente è il Comandante della nostra Nazionale, ci ha ufficialmente informato, al termine del periodo dedicato alla Nazionale, di aver rinunciato, in conformità con un accordo verbale raggiunto il 5 settembre 2026, a un credito residuo di 330.000 euro nei confronti dell’Adana Demirspor. Ringraziamo sinceramente Montella per questo grande gesto e sacrificio e gli auguriamo successo nel suo lavoro. Il nostro club continuerà con determinazione ad adottare nuove misure per alleviare gli obblighi finanziari pregressi e creare una struttura economica sostenibile.”

Il ranking Fifa

Sul fronte nazionale anche il ranking Fifa certifica la crisi: la nazionale turca si trova ora al 31° posto con 1.563 punti. Dopo essersi qualificata per i Mondiali partendo dal 22° posto, è stata eliminata dopo aver perso le prime due partite contro Australia (2-0) e Paraguay (1-0) ed era scivolata al 27° posto al termine del torneo. Il crollo in Nations League ha ulteriormente fatto perdere terreno nel ranking.

Arda Turan in pole per diventare ct

Cresce l’attesa intanto per il successore di Montella sulla panchina. In pole c’è Arda Turan che guiderebbe sia lo Shakhtar Donetsk (portato l’anno scorso alla vittoria del campionato ucraino e alla semifinale della Conference League mentre in questa stagione, dopo sette giornate del campionato ucraino, la squadra è in testa alla classifica per differenza reti ed è riuscita a conquistare un punto in trasferta contro il PSV nella prima giornata della fase a gironi di Champions League) che la nazionale durante il suo mandato. Se verrà nominato allenatore, Arda Turan guiderà la nazionale nella sua prima partita contro il Belgio, il 12 novembre, allo stadio Gürsel Aksel di Smirne.