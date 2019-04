Montella pronto al taglio di diversi giocatori

La Fiorentina non è già in vacanza. Le ultime cinque giornate di campionato saranno fondamentali per Vincenzo Montella per capire su quali elementi fare affidamento in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport sembra scontato solo il riscatto su Luis Muriel, mentre l'ex Aeroplanino valuterà nei prossimi match Edimilson.

Mirallas non convince a causa del fattore età, sicuri partenti Pjaca, Gerson e Terracciano. Montella valuterà anche i giovani, Vlahovic, Montiel, Beloko, Ghidotti e Koffi.

Discorso diverso per gli elementi che hanno mercato, in particolare Veretout, Milenkovic, Biraghi e Simeone. In caso arrivasse un'offerta giusta qualcuno potrebbe partire.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 11:26