Montella: "Ripartiamo da zero"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella parla dal ritiro di Moena, dove è cominciato il precampionato della squadra viola: "Nella mia testa è tutto azzerato rispetto al passato e stiamo ripartendo da zero con tantissimo entusiasmo. Sul mercato ho sentito le parole in conferenza di Pradè, il direttore ha detto che ci farà una squadra competitiva e quindi su questo sono tranquillo. Serve pazienza e la chiedo anche a me stesso perché tutti gli allenatori vorrebbero ovviamente tutto e subito".

La rosa sarà rivoluzionata: "Intanto lavoriamo sulla visione e sulle idee di gioco che avremo in stagione. Capendo chi è idoneo o meno al nostro progetto tecnico e il nostro modello di gioco. In questi giorni farò delle valutazioni per capire fino in fondo i 30 giocatori che porterò poi negli Stati Uniti. Io avrei preferito rimanere qui a Moena per lavorare in maniera continuativa, ma capisco la proprietà che ha entusiasmo, voglia di fare questo torneo importante e vedere la squadra vicino".

SPORTAL.IT | 07-07-2019 14:10