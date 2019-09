Montella: "Scriviamo la storia"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella presenta così il big match contro la Juventus: "Sono felice di ritrovare Sarri in campo. Negli ultimi 8 anni la Juve ha perso l’8-9% delle partite, è una fuori serie. Dalle partite impossibili però nascono le grandi storie. Dobbiamo mettere in campo convinzione, energia e tecnica".

"Sono motivato e fiducioso, ho voglia di lavorare e finalmente lo posso fare con tutta la rosa al completo. Oggi inizia la nostra storia e domani la vogliamo scrivere. Vogliamo che inizi il campionato anche in termini di punti, non solo di prestazioni. Questa è una partita dalle enormi motivazioni. Giocheremo sia per noi che per la gente di Firenze. Ribery? Sta bene. Ha lavorato alla grande durante la sosta anche se non so se ha ancora i 90 minuti nelle gambe. E' un calciatore forte e giocherà. Caceres è un po' indietro. Sta recuperando e potrà essere un jolly preziosissimo per noi. Dalbert e Lirola sono due giocatori offensivi che possono giocare in una difesa a 4, però dobbiamo trovare gli equilibri giusti. Chiesa? Lo vedo felice. Spero possa segnare visto che da quando sono tornato a Firenze non ha ancora segnato".

SPORTAL.IT | 13-09-2019 14:09